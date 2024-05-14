Жители Урая возмутились из-за мигрантов, собравших с кладбища еду, которую югорчане оставили на могилах усопших родственников в поминальный день Радоницы. Видеозапись, снятую на месте инцидента, URA.RU предоставил местный житель.
"В Радоницу на кладбище были замечены мужчины, предположительно мигранты, которые собирали и ели еду, оставленную местными жителями на могилах. Это возмутительно!" — поделился с журналистом URA.RU ураец. По его словам, мужчины совершенно не стесняясь ели оставленные куличи, а на видео один из них сказал, что делают они это "чтоб не пропадало".
Возмущенный местный житель по данному поводу написал сообщение в дежурную часть УМВД города. В пресс-службе окружного силового ведомства этот факт URA.RU подтвердили. "На место происшествия выезжали участковые уполномоченные. Нелегальных мигрантов на территории кладбища не обнаружено. Проводится проверка", — сообщили в пресс-службе УМВД Югры.
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