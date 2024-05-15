В Перми посчитали стоимость подготовки выпускников к последнему звонку

Пермским выпускникам наряд на последний звонок обойдется в 4,2 тысячи рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выпускники. Екатеринбург, последний звонок, выпускники
Наряд для девочки будет дешевле, чем для мальчика Фото:

В Перми наряд для девочек на последний звонок в среднем стоит от 4,2 тысячи рублей. Сборы мальчиков обойдутся на 2,1 тысячи дороже, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Услуги».

«В Перми в 2024 году набор из платья, туфель и ленты обойдется родителям в среднем в 4,2 тысячи рублей. А комплект из костюма, рубашки, мужских туфель и галстука или бабочки будет стоить дороже — примерно 6,3 тысячи рублей», — рассказали в пресс-службе.

Аналитики подсчитали стоимость каждой детали наряда. Так, классическое платье в стиле СССР для девочки стоит от 1,5 тысячи рублей, а нарядное платье выйдет от 2,6 тысячи рублей. Туфли можно купить от 1,3 тысячи рублей, а аксессуары для волос — от 300 рублей. Цены на мужские костюмы начинаются от 2,8 тысячи рублей, а на рубашки — от 1,3 тысячи рублей. Туфли стоят дороже, чем женские, — от 1,8 тысячи рублей. За галстук или бабочку придется заплатить от 400 рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми наряд для девочек на последний звонок в среднем стоит от 4,2 тысячи рублей. Сборы мальчиков обойдутся на 2,1 тысячи дороже, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Услуги». «В Перми в 2024 году набор из платья, туфель и ленты обойдется родителям в среднем в 4,2 тысячи рублей. А комплект из костюма, рубашки, мужских туфель и галстука или бабочки будет стоить дороже — примерно 6,3 тысячи рублей», — рассказали в пресс-службе. Аналитики подсчитали стоимость каждой детали наряда. Так, классическое платье в стиле СССР для девочки стоит от 1,5 тысячи рублей, а нарядное платье выйдет от 2,6 тысячи рублей. Туфли можно купить от 1,3 тысячи рублей, а аксессуары для волос — от 300 рублей. Цены на мужские костюмы начинаются от 2,8 тысячи рублей, а на рубашки — от 1,3 тысячи рублей. Туфли стоят дороже, чем женские, — от 1,8 тысячи рублей. За галстук или бабочку придется заплатить от 400 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...