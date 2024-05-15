В Перми посчитали стоимость подготовки выпускников к последнему звонку

Пермским выпускникам наряд на последний звонок обойдется в 4,2 тысячи рублей

Наряд для девочки будет дешевле, чем для мальчика Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Перми наряд для девочек на последний звонок в среднем стоит от 4,2 тысячи рублей. Сборы мальчиков обойдутся на 2,1 тысячи дороже, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Услуги».

«В Перми в 2024 году набор из платья, туфель и ленты обойдется родителям в среднем в 4,2 тысячи рублей. А комплект из костюма, рубашки, мужских туфель и галстука или бабочки будет стоить дороже — примерно 6,3 тысячи рублей», — рассказали в пресс-службе.

Аналитики подсчитали стоимость каждой детали наряда. Так, классическое платье в стиле СССР для девочки стоит от 1,5 тысячи рублей, а нарядное платье выйдет от 2,6 тысячи рублей. Туфли можно купить от 1,3 тысячи рублей, а аксессуары для волос — от 300 рублей. Цены на мужские костюмы начинаются от 2,8 тысячи рублей, а на рубашки — от 1,3 тысячи рублей. Туфли стоят дороже, чем женские, — от 1,8 тысячи рублей. За галстук или бабочку придется заплатить от 400 рублей.