Политика Власть Десятки мигрантов выдворят из Курганской области за пределы России. Фото 15 мая 2024 в 15:58 Размер текста - 17 + Курганская полиция провела массовые проверки среди мигрантов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники полиции, Росгвардии и ФСБ провели в Курганской области более 1200 проверок мигрантов в апреле и мае. Силовиками были найдены 139 нарушителей, десятки иностранцев будут высланы из страны, сообщает telegram-канал УМВД региона. «Правоохранителями в период с апреля по май текущего года осуществлено более 1200 проверок мест пребывания и концентрации мигрантов», — рассказали в пресс-службе региона. Массовые проверки проводили в местах временного проживания, стройках и торговых точках региона. Было обнаружено 139 нарушителей миграционного режима, 37 человек помещены в центры временного содержания и будут высланы из РФ. Массовые проверки проводили в местах временного проживания, стройках и торговых точках региона. Размер вынесенных штрафов превысил 400 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что силовики устроили облаву на иностранцев. Проверки прошли в гостиницах и клубах. Было найдено пять нарушителей режима. Полиция провела массовые проверки мигрантов на строительных объектах Кургана ТГ Полиция Курганской области Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Сотрудники полиции, Росгвардии и ФСБ провели в Курганской области более 1200 проверок мигрантов в апреле и мае. Силовиками были найдены 139 нарушителей, десятки иностранцев будут высланы из страны, сообщает telegram-канал УМВД региона. «Правоохранителями в период с апреля по май текущего года осуществлено более 1200 проверок мест пребывания и концентрации мигрантов», — рассказали в пресс-службе региона. Массовые проверки проводили в местах временного проживания, стройках и торговых точках региона. Было обнаружено 139 нарушителей миграционного режима, 37 человек помещены в центры временного содержания и будут высланы из РФ. Массовые проверки проводили в местах временного проживания, стройках и торговых точках региона. Размер вынесенных штрафов превысил 400 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что силовики устроили облаву на иностранцев. Проверки прошли в гостиницах и клубах. Было найдено пять нарушителей режима. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям