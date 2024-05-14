14 мая 2024

Десятки мигрантов выдворят из Курганской области за пределы России. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кинолог. Курган, полиция
Курганская полиция провела массовые проверки среди мигрантов Фото:

Сотрудники полиции, Росгвардии и ФСБ провели в Курганской области более 1200 проверок мигрантов в апреле и мае. Силовиками были найдены 139 нарушителей, десятки иностранцев будут высланы из страны, сообщает telegram-канал УМВД региона.

«Правоохранителями в период с апреля по май текущего года осуществлено более 1200 проверок мест пребывания и концентрации мигрантов», — рассказали в пресс-службе региона. Массовые проверки проводили в местах временного проживания, стройках и торговых точках региона. Было обнаружено 139 нарушителей миграционного режима, 37 человек помещены в центры временного содержания и будут высланы из РФ.

Массовые проверки проводили в местах временного проживания, стройках и торговых точках региона. Размер вынесенных штрафов превысил 400 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что силовики устроили облаву на иностранцев. Проверки прошли в гостиницах и клубах. Было найдено пять нарушителей режима.

Полиция провела массовые проверки мигрантов на строительных объектах Кургана
Полиция провела массовые проверки мигрантов на строительных объектах Кургана
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Сотрудники полиции, Росгвардии и ФСБ провели в Курганской области более 1200 проверок мигрантов в апреле и мае. Силовиками были найдены 139 нарушителей, десятки иностранцев будут высланы из страны, сообщает telegram-канал УМВД региона. «Правоохранителями в период с апреля по май текущего года осуществлено более 1200 проверок мест пребывания и концентрации мигрантов», — рассказали в пресс-службе региона. Массовые проверки проводили в местах временного проживания, стройках и торговых точках региона. Было обнаружено 139 нарушителей миграционного режима, 37 человек помещены в центры временного содержания и будут высланы из РФ. Массовые проверки проводили в местах временного проживания, стройках и торговых точках региона. Размер вынесенных штрафов превысил 400 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что силовики устроили облаву на иностранцев. Проверки прошли в гостиницах и клубах. Было найдено пять нарушителей режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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