Сотрудники полиции, Росгвардии и ФСБ провели в Курганской области более 1200 проверок мигрантов в апреле и мае. Силовиками были найдены 139 нарушителей, десятки иностранцев будут высланы из страны, сообщает telegram-канал УМВД региона.
«Правоохранителями в период с апреля по май текущего года осуществлено более 1200 проверок мест пребывания и концентрации мигрантов», — рассказали в пресс-службе региона. Массовые проверки проводили в местах временного проживания, стройках и торговых точках региона. Было обнаружено 139 нарушителей миграционного режима, 37 человек помещены в центры временного содержания и будут высланы из РФ.
Массовые проверки проводили в местах временного проживания, стройках и торговых точках региона. Размер вынесенных штрафов превысил 400 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что силовики устроили облаву на иностранцев. Проверки прошли в гостиницах и клубах. Было найдено пять нарушителей режима.
Полиция провела массовые проверки мигрантов на строительных объектах Кургана
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Сотрудники полиции, Росгвардии и ФСБ провели в Курганской области более 1200 проверок мигрантов в апреле и мае. Силовиками были найдены 139 нарушителей, десятки иностранцев будут высланы из страны, сообщает telegram-канал УМВД региона. «Правоохранителями в период с апреля по май текущего года осуществлено более 1200 проверок мест пребывания и концентрации мигрантов», — рассказали в пресс-службе региона. Массовые проверки проводили в местах временного проживания, стройках и торговых точках региона. Было обнаружено 139 нарушителей миграционного режима, 37 человек помещены в центры временного содержания и будут высланы из РФ. Массовые проверки проводили в местах временного проживания, стройках и торговых точках региона. Размер вынесенных штрафов превысил 400 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что силовики устроили облаву на иностранцев. Проверки прошли в гостиницах и клубах. Было найдено пять нарушителей режима.