Силовики устроили облаву на мигрантов в курганских гостиницах и клубах. Видео

04 мая 2024 в 18:11 Размер текста - 17 +

Всего было проверено 57 иностранных граждан Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Курганской области представители силовых структур и служб провели рейд среди мигрантов. Проверка проводилась в местах возможных скоплений иностранцев, среди которых гостиницы и клубы, передает пресс-служба УМВД по региону. «Сотрудниками правоохранительных структур проверены гостиницы, адреса постановки на миграционный учет иностранных граждан, места их компактного нахождения, а также массового пребывания граждан, увеселительные заведения. Полицейскими проверено 57 иностранцев, составлено пять административных протоколов за различные нарушения миграционного законодательства», — написано в telegram-канале ведомства. В облаве приняли участие сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Курганской области, специалисты управления по вопросам миграции, а также представителями УФСБ России по региону и ОМОНа «Скиф» Росгвардии. Силовики отмечают, что сбираются проводить подобные рейды на постоянной основе. По сведениям курганских судебных приставов, они с начала текущего года выдворили из России 109 нелегальных мигрантов. Это вдвое больше, чем прошлогодний показатель. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области представители силовых структур и служб провели рейд среди мигрантов. Проверка проводилась в местах возможных скоплений иностранцев, среди которых гостиницы и клубы, передает пресс-служба УМВД по региону. «Сотрудниками правоохранительных структур проверены гостиницы, адреса постановки на миграционный учет иностранных граждан, места их компактного нахождения, а также массового пребывания граждан, увеселительные заведения. Полицейскими проверено 57 иностранцев, составлено пять административных протоколов за различные нарушения миграционного законодательства», — написано в telegram-канале ведомства. В облаве приняли участие сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Курганской области, специалисты управления по вопросам миграции, а также представителями УФСБ России по региону и ОМОНа «Скиф» Росгвардии. Силовики отмечают, что сбираются проводить подобные рейды на постоянной основе. По сведениям курганских судебных приставов, они с начала текущего года выдворили из России 109 нелегальных мигрантов. Это вдвое больше, чем прошлогодний показатель.