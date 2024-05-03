03 мая 2024

Силовики устроили облаву на мигрантов в курганских гостиницах и клубах. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Коммунарка. Москва, автозак, мигранты, полиция, гастарбайтеры, полицейский рейд
Всего было проверено 57 иностранных граждан Фото:

В Курганской области представители силовых структур и служб провели рейд среди мигрантов. Проверка проводилась в местах возможных скоплений иностранцев, среди которых гостиницы и клубы, передает пресс-служба УМВД по региону.

«Сотрудниками правоохранительных структур проверены гостиницы, адреса постановки на миграционный учет иностранных граждан, места их компактного нахождения, а также массового пребывания граждан, увеселительные заведения. Полицейскими проверено 57 иностранцев, составлено пять административных протоколов за различные нарушения миграционного законодательства», — написано в telegram-канале ведомства.

В облаве приняли участие сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Курганской области, специалисты управления по вопросам миграции, а также представителями УФСБ России по региону и ОМОНа «Скиф» Росгвардии. Силовики отмечают, что сбираются проводить подобные рейды на постоянной основе.

По сведениям курганских судебных приставов, они с начала текущего года выдворили из России 109 нелегальных мигрантов. Это вдвое больше, чем прошлогодний показатель.

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В Курганской области представители силовых структур и служб провели рейд среди мигрантов. Проверка проводилась в местах возможных скоплений иностранцев, среди которых гостиницы и клубы, передает пресс-служба УМВД по региону. «Сотрудниками правоохранительных структур проверены гостиницы, адреса постановки на миграционный учет иностранных граждан, места их компактного нахождения, а также массового пребывания граждан, увеселительные заведения. Полицейскими проверено 57 иностранцев, составлено пять административных протоколов за различные нарушения миграционного законодательства», — написано в telegram-канале ведомства. В облаве приняли участие сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Курганской области, специалисты управления по вопросам миграции, а также представителями УФСБ России по региону и ОМОНа «Скиф» Росгвардии. Силовики отмечают, что сбираются проводить подобные рейды на постоянной основе. По сведениям курганских судебных приставов, они с начала текущего года выдворили из России 109 нелегальных мигрантов. Это вдвое больше, чем прошлогодний показатель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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