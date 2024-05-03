В Курганской области представители силовых структур и служб провели рейд среди мигрантов. Проверка проводилась в местах возможных скоплений иностранцев, среди которых гостиницы и клубы, передает пресс-служба УМВД по региону.
«Сотрудниками правоохранительных структур проверены гостиницы, адреса постановки на миграционный учет иностранных граждан, места их компактного нахождения, а также массового пребывания граждан, увеселительные заведения. Полицейскими проверено 57 иностранцев, составлено пять административных протоколов за различные нарушения миграционного законодательства», — написано в telegram-канале ведомства.
В облаве приняли участие сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Курганской области, специалисты управления по вопросам миграции, а также представителями УФСБ России по региону и ОМОНа «Скиф» Росгвардии. Силовики отмечают, что сбираются проводить подобные рейды на постоянной основе.
По сведениям курганских судебных приставов, они с начала текущего года выдворили из России 109 нелегальных мигрантов. Это вдвое больше, чем прошлогодний показатель.
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В Курганской области представители силовых структур и служб провели рейд среди мигрантов. Проверка проводилась в местах возможных скоплений иностранцев, среди которых гостиницы и клубы, передает пресс-служба УМВД по региону. «Сотрудниками правоохранительных структур проверены гостиницы, адреса постановки на миграционный учет иностранных граждан, места их компактного нахождения, а также массового пребывания граждан, увеселительные заведения. Полицейскими проверено 57 иностранцев, составлено пять административных протоколов за различные нарушения миграционного законодательства», — написано в telegram-канале ведомства. В облаве приняли участие сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Курганской области, специалисты управления по вопросам миграции, а также представителями УФСБ России по региону и ОМОНа «Скиф» Росгвардии. Силовики отмечают, что сбираются проводить подобные рейды на постоянной основе. По сведениям курганских судебных приставов, они с начала текущего года выдворили из России 109 нелегальных мигрантов. Это вдвое больше, чем прошлогодний показатель.