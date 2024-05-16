Главный помощник курганского военкома Белокур ушел на повышение в Екатеринбург

16 мая 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

Начальника отдела призыва курганского военкомата перевели в соседний Екатеринбург Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов лишился своего главного помощника. Начальник отдела по призыву граждан на военную службу военкомата Алексей Белокур ушел на повышение в соседнюю Свердловскую область. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших сотрудников организации. «Начальник службы по призыву Алексей Белокур получил повышение и был переведен в Свердловскую область», — рассказали источники. Незадолго до перевода Белокуру было присвоено звание подполковника запаса. В областном военкомате данную информацию подтвердили. «Белокур назначен начальником отдела по призыву граждан военного комиссариата Свердловской области. Перевод в более сложный регион, несомненно, является повышением по службе», — рассказали в военкомате. Экс-начальник отвечал за призыв в Курганской области на протяжении двух с половиной лет. После его перевода врио начальника стал майор запаса Эдуард Комогоров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов лишился своего главного помощника. Начальник отдела по призыву граждан на военную службу военкомата Алексей Белокур ушел на повышение в соседнюю Свердловскую область. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших сотрудников организации. «Начальник службы по призыву Алексей Белокур получил повышение и был переведен в Свердловскую область», — рассказали источники. Незадолго до перевода Белокуру было присвоено звание подполковника запаса. В областном военкомате данную информацию подтвердили. «Белокур назначен начальником отдела по призыву граждан военного комиссариата Свердловской области. Перевод в более сложный регион, несомненно, является повышением по службе», — рассказали в военкомате. Экс-начальник отвечал за призыв в Курганской области на протяжении двух с половиной лет. После его перевода врио начальника стал майор запаса Эдуард Комогоров.