Главный помощник курганского военкома Белокур ушел на повышение в Екатеринбург

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Отправка призывников в элитные войска. Курган, белокур алексей
Начальника отдела призыва курганского военкомата перевели в соседний Екатеринбург Фото:

Военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов лишился своего главного помощника. Начальник отдела по призыву граждан на военную службу военкомата Алексей Белокур ушел на повышение в соседнюю Свердловскую область. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших сотрудников организации.

«Начальник службы по призыву Алексей Белокур получил повышение и был переведен в Свердловскую область», — рассказали источники. Незадолго до перевода Белокуру было присвоено звание подполковника запаса.

В областном военкомате данную информацию подтвердили. «Белокур назначен начальником отдела по призыву граждан военного комиссариата Свердловской области. Перевод в более сложный регион, несомненно, является повышением по службе», — рассказали в военкомате. Экс-начальник отвечал за призыв в Курганской области на протяжении двух с половиной лет. После его перевода врио начальника стал майор запаса Эдуард Комогоров.

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Военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов лишился своего главного помощника. Начальник отдела по призыву граждан на военную службу военкомата Алексей Белокур ушел на повышение в соседнюю Свердловскую область. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших сотрудников организации. «Начальник службы по призыву Алексей Белокур получил повышение и был переведен в Свердловскую область», — рассказали источники. Незадолго до перевода Белокуру было присвоено звание подполковника запаса. В областном военкомате данную информацию подтвердили. «Белокур назначен начальником отдела по призыву граждан военного комиссариата Свердловской области. Перевод в более сложный регион, несомненно, является повышением по службе», — рассказали в военкомате. Экс-начальник отвечал за призыв в Курганской области на протяжении двух с половиной лет. После его перевода врио начальника стал майор запаса Эдуард Комогоров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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