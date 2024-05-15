Суд решил судьбу русской девушки, которой грозила депортация из Екатеринбурга

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Девушка останется в стране
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новость из сюжета
Власти депортируют многодетную русскую семью из Екатеринбурга

Свердловский областной суд отменил решение о депортации Карины Морозовой. Об этом URA.RU сообщила сама девушка. 

"Я очень рада. Надеюсь, что и в отношении мамы вынесут положительное решение. Мне только оставили штраф", — поделилась девушка. 

Дело о выдворении русской многодетной семьи Морозовых из Екатеринбурга вызвало общественный резонанс 14 мая. Семья, обосновавшаяся на Урале в 2017 году, столкнулась с угрозой депортации из-за нарушений миграционного законодательства. Депутат Госдумы Максим Иванов обратился к исполняющему обязанности министра внутренних дел с просьбой вмешаться в дело. Подробности о развитии событий вокруг семьи Морозовых — в отдельном сюжете URA.

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Свердловский областной суд отменил решение о депортации Карины Морозовой. Об этом URA.RU сообщила сама девушка.  "Я очень рада. Надеюсь, что и в отношении мамы вынесут положительное решение. Мне только оставили штраф", — поделилась девушка.  Дело о выдворении русской многодетной семьи Морозовых из Екатеринбурга вызвало общественный резонанс 14 мая. Семья, обосновавшаяся на Урале в 2017 году, столкнулась с угрозой депортации из-за нарушений миграционного законодательства. Депутат Госдумы Максим Иванов обратился к исполняющему обязанности министра внутренних дел с просьбой вмешаться в дело. Подробности о развитии событий вокруг семьи Морозовых — в отдельном сюжете URA.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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