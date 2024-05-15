Свердловский областной суд отменил решение о депортации Карины Морозовой. Об этом URA.RU сообщила сама девушка.
"Я очень рада. Надеюсь, что и в отношении мамы вынесут положительное решение. Мне только оставили штраф", — поделилась девушка.
Дело о выдворении русской многодетной семьи Морозовых из Екатеринбурга вызвало общественный резонанс 14 мая. Семья, обосновавшаяся на Урале в 2017 году, столкнулась с угрозой депортации из-за нарушений миграционного законодательства. Депутат Госдумы Максим Иванов обратился к исполняющему обязанности министра внутренних дел с просьбой вмешаться в дело. Подробности о развитии событий вокруг семьи Морозовых — в отдельном сюжете URA.
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