В Челябинске одобрили строительство нового ЖК на месте сгоревшего кафе «Ной». Фото

15 мая 2024 в 17:52 Размер текста - 17 +

В Тракторозаводском районе появится новый ЖК по проекту о комплексном развитии территории Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске одобрили проект строительства первого многоквартирного дома со встроенными помещениями и автостоянкой на 118 мест в будущем жилом комплексе по проекту о КРТ. Его будет возводить застройщик «Голос Космос» на месте сгоревшего кафе. Проект первой высотки утвердила компания ООО «Экспертиза проектов и результатов инженерных изысканий», сообщается 15 мая на сайте госреестра. «Многоквартирный дом № 1.2 (стр.) со встроенно-пристроенными помещениями для размещения объектов обслуживания жилой застройки и подземной автостоянкой на 118 машиномест в Тракторозаводском районе города Челябинска — положительное заключение, застройщик Голос Космос», — сообщается на сайте. Ранее в Челябинске прошли общественные обсуждения по вопросу строительства нового ЖК напротив отеля «Видгоф». Жилые многоквартирные дома на площади пять гектаров застройщик возведет на перекрестке проспекта Ленина и улицы Артиллерийской. Жилые многоквартирные дома будут построены на месте ранее сгоревшего кафе «Ной». Всего граница проектирования включает 11 земельных участков. Планируется построить два многоквартирных дома. Общая площадь застройки первой высотки составит 11 тысяч 870 квадратных метров, площадь второго высотного дома — 3 000 квадратных метров. Также на территории будет построено две трансформаторных подстанции и детский сад на 95 мест. Новый ЖК планируют построить на месте сгоревшего кафе «Ной» Фото: соцсети Натальи Котовой Жилые многоквартирные дома на площади пять гектар застройщик возведет на перекрестке проспекта Ленина и улицы Артиллерийской Фото: соцсети Натальи Котовой Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске одобрили проект строительства первого многоквартирного дома со встроенными помещениями и автостоянкой на 118 мест в будущем жилом комплексе по проекту о КРТ. Его будет возводить застройщик «Голос Космос» на месте сгоревшего кафе. Проект первой высотки утвердила компания ООО «Экспертиза проектов и результатов инженерных изысканий», сообщается 15 мая на сайте госреестра. «Многоквартирный дом № 1.2 (стр.) со встроенно-пристроенными помещениями для размещения объектов обслуживания жилой застройки и подземной автостоянкой на 118 машиномест в Тракторозаводском районе города Челябинска — положительное заключение, застройщик Голос Космос», — сообщается на сайте. Ранее в Челябинске прошли общественные обсуждения по вопросу строительства нового ЖК напротив отеля «Видгоф». Жилые многоквартирные дома на площади пять гектаров застройщик возведет на перекрестке проспекта Ленина и улицы Артиллерийской. Жилые многоквартирные дома будут построены на месте ранее сгоревшего кафе «Ной». Всего граница проектирования включает 11 земельных участков. Планируется построить два многоквартирных дома. Общая площадь застройки первой высотки составит 11 тысяч 870 квадратных метров, площадь второго высотного дома — 3 000 квадратных метров. Также на территории будет построено две трансформаторных подстанции и детский сад на 95 мест.