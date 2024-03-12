Новый ЖК с детсадом в Челябинске возведут на месте сгоревшего кафе «Ной»

На территории площадью пять га возведут два жилых высотных дома и детсад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске состоялись общественные обсуждения по вопросу строительства нового ЖК напротив отеля «Видгоф». Жилые многоквартирные дома на площади пять гектар застройщик возведет на перекрестке проспекта Ленина и улицы Артиллерийской, сообщается на сайте мэрии.

«Общественные обсуждения считать состоявшимися. Рекомендовать к утверждению документацию по планировке территории в границах улицы Артиллерийской, проспекта Ленина, автодороги Меридиан в Тракторозаводском районе города Челябинска», — говорится на сайте.

Согласно заключению, в ходе проведения общественных обсуждений предложений и замечаний не поступило. При этом также в документе указано, что в дальнейшем потребуется внесение изменений в правила землепользования и застройки города Челябинска, в том числе с целью соблюдения требований к образуемым земельным участкам в соответствии с требованиями градостроительного кодекса РФ.

Жилые многоквартирные дома возведут на месте ранее сгоревшего кафе «Ной». Граница проектирования включает 11 земельных участков. Всего планируется построить два многоквартирных дома. Общая площадь застройки первой высотки составит 11 тысяч 870 квадратных метров, площадь второго высотного дома — 3 000 квадратных метров. Также на территории будет построено две трансформаторных подстанции и детский сад на 95 мест.

Новый ЖК появится на перекрестке проспекта Ленина и улицы Артиллерийской, на месте бывшего кафе «Ной» Фото: соцсети Натальи Котовой

По окончании реализации данного проекта появится благоустроенная пешеходная связь по левой стороне проспекта Ленина от Тракторозаводского района до парка Гагарина Фото: соцсети Натальи Котовой

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». Граница проектирования включает 11 земельных участков, площадь — более 5 га Фото: соцсети Натальи Котовой

Всего планируется возвести два многоквартирных дома, общая площадь застройки первой высотки составит 11 тысяч 870 квадратных метров Фото: соцсети Натальи Котовой