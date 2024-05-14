Тюменцы поженились на выставке «Россия» в Москве. Фото

15 мая 2024 в 17:52 Размер текста - 17 +

Пара из Тюмени зарегистрировала брак на выставке «Россия» в Москве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дмитрий Карпов и Антонина Зяблова из Тюменской области приняли участие в церемонии бракосочетания пар из УрФО на выставке «Россия», которая проходит в эти дни в Москве. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Дмитрий Карпов и Антонина Зяблова из Тюмени представляют регион на Свадебном фестивале на ВДНХ. Молодые люди приняли участие в торжественной церемонии бракосочетания пар из Уральского федерального округа. Теперь молодожены будут отмечать годовщину свадьбы в Международный день семьи», — указано в публикации Информационного центра правительства Тюменской области. Там добавили, что ранее на выставке «Россия» в Москве был зарегистрирован еще один брак между жителями Тюменской области. 12 мая на ВДНХ расписались Максим Марковский и Александра Карпова из Ишима. Они стали участниками самой массовой свадебной церемонии страны. Тюменцы зарегистрировали брак на ВДНХ в Москве Telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дмитрий Карпов и Антонина Зяблова из Тюменской области приняли участие в церемонии бракосочетания пар из УрФО на выставке «Россия», которая проходит в эти дни в Москве. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Дмитрий Карпов и Антонина Зяблова из Тюмени представляют регион на Свадебном фестивале на ВДНХ. Молодые люди приняли участие в торжественной церемонии бракосочетания пар из Уральского федерального округа. Теперь молодожены будут отмечать годовщину свадьбы в Международный день семьи», — указано в публикации Информационного центра правительства Тюменской области. Там добавили, что ранее на выставке «Россия» в Москве был зарегистрирован еще один брак между жителями Тюменской области. 12 мая на ВДНХ расписались Максим Марковский и Александра Карпова из Ишима. Они стали участниками самой массовой свадебной церемонии страны.