14 мая 2024

Тюменцы поженились на выставке «Россия» в Москве. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пара из Тюмени зарегистрировала брак на выставке «Россия» в Москве Фото:

Дмитрий Карпов и Антонина Зяблова из Тюменской области приняли участие в церемонии бракосочетания пар из УрФО на выставке «Россия», которая проходит в эти дни в Москве. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.

«Дмитрий Карпов и Антонина Зяблова из Тюмени представляют регион на Свадебном фестивале на ВДНХ. Молодые люди приняли участие в торжественной церемонии бракосочетания пар из Уральского федерального округа. Теперь молодожены будут отмечать годовщину свадьбы в Международный день семьи», — указано в публикации Информационного центра правительства Тюменской области.

Там добавили, что ранее на выставке «Россия» в Москве был зарегистрирован еще один брак между жителями Тюменской области. 12 мая на ВДНХ расписались Максим Марковский и Александра Карпова из Ишима. Они стали участниками самой массовой свадебной церемонии страны.

Тюменцы зарегистрировали брак на ВДНХ в Москве
Тюменцы зарегистрировали брак на ВДНХ в Москве

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Дмитрий Карпов и Антонина Зяблова из Тюменской области приняли участие в церемонии бракосочетания пар из УрФО на выставке «Россия», которая проходит в эти дни в Москве. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Дмитрий Карпов и Антонина Зяблова из Тюмени представляют регион на Свадебном фестивале на ВДНХ. Молодые люди приняли участие в торжественной церемонии бракосочетания пар из Уральского федерального округа. Теперь молодожены будут отмечать годовщину свадьбы в Международный день семьи», — указано в публикации Информационного центра правительства Тюменской области. Там добавили, что ранее на выставке «Россия» в Москве был зарегистрирован еще один брак между жителями Тюменской области. 12 мая на ВДНХ расписались Максим Марковский и Александра Карпова из Ишима. Они стали участниками самой массовой свадебной церемонии страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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