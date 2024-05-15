Путин объяснил назначение Белоусова главой Минобороны РФ

Путин: назначение Белоусова связано с ростом военных расходов

15 мая 2024 в 17:36 Размер текста - 17 +

Андрей Белоусов сменил Сергея Шойгу на посту министра обороны РФ Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 Андрей Белоусов стал новым министром обороны РФ потому, что военные расходы растут. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с командующими военными округами. «Назначение Белоусова министром обороны связано с тем, что расходы на военную составляющую растут. Белоусов понимает, как вписать экономику армии и ОПК в общую экономику страны», — заявил Владимир Путин. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24». Новость по теме Кто такой Андрей Белоусов, которым Путин заменит Шойгу: биография будущего министра обороны Глава РФ также отметил, что в 2024 году расходы на оборону и безопасность составят примерно 8,7%. Однако могут быть изменения. В 80-х они находились на уровне 13%. На встрече Путин особо подчеркнул, что чем эффективнее будет действовать армия, тем быстрее конфликт на Украине можно будет решить мирным способом. Путин на встрече заявил, что Белоусов по его поручению в последнее время занимался темами двойного назначения. Это в частности касается развития БПЛА. Белоусов официально стал министром обороны вечером 14 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Андрей Белоусов стал новым министром обороны РФ потому, что военные расходы растут. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с командующими военными округами. «Назначение Белоусова министром обороны связано с тем, что расходы на военную составляющую растут. Белоусов понимает, как вписать экономику армии и ОПК в общую экономику страны», — заявил Владимир Путин. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24». Глава РФ также отметил, что в 2024 году расходы на оборону и безопасность составят примерно 8,7%. Однако могут быть изменения. В 80-х они находились на уровне 13%. На встрече Путин особо подчеркнул, что чем эффективнее будет действовать армия, тем быстрее конфликт на Украине можно будет решить мирным способом. Путин на встрече заявил, что Белоусов по его поручению в последнее время занимался темами двойного назначения. Это в частности касается развития БПЛА. Белоусов официально стал министром обороны вечером 14 мая.