Путин объяснил назначение Белоусова главой Минобороны РФ

Андрей Белоусов стал новым министром обороны РФ потому, что военные расходы растут. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с командующими военными округами.
«Назначение Белоусова министром обороны связано с тем, что расходы на военную составляющую растут. Белоусов понимает, как вписать экономику армии и ОПК в общую экономику страны», — заявил Владимир Путин. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24».
Глава РФ также отметил, что в 2024 году расходы на оборону и безопасность составят примерно 8,7%. Однако могут быть изменения. В 80-х они находились на уровне 13%. На встрече Путин особо подчеркнул, что чем эффективнее будет действовать армия, тем быстрее конфликт на Украине можно будет решить мирным способом.
Путин на встрече заявил, что Белоусов по его поручению в последнее время занимался темами двойного назначения. Это в частности касается развития БПЛА. Белоусов официально стал министром обороны вечером 14 мая.
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