Путин объяснил назначение Белоусова главой Минобороны РФ

Путин: назначение Белоусова связано с ростом военных расходов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Международная выставка форум "транспорт России". Москва, белоусов андрей
Андрей Белоусов сменил Сергея Шойгу на посту министра обороны РФ Фото:
новость из сюжета
Смена правительства в России-2024

Андрей Белоусов стал новым министром обороны РФ потому, что военные расходы растут. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с командующими военными округами.

«Назначение Белоусова министром обороны связано с тем, что расходы на военную составляющую растут. Белоусов понимает, как вписать экономику армии и ОПК в общую экономику страны», — заявил Владимир Путин. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24».

Новость по теме
Кто такой Андрей Белоусов, которым Путин заменит Шойгу: биография будущего министра обороны

Глава РФ также отметил, что в 2024 году расходы на оборону и безопасность составят примерно 8,7%. Однако могут быть изменения. В 80-х они находились на уровне 13%. На встрече Путин особо подчеркнул, что чем эффективнее будет действовать армия, тем быстрее конфликт на Украине можно будет решить мирным способом.

Путин на встрече заявил, что Белоусов по его поручению в последнее время занимался темами двойного назначения. Это в частности касается развития БПЛА. Белоусов официально стал министром обороны вечером 14 мая.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Андрей Белоусов стал новым министром обороны РФ потому, что военные расходы растут. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с командующими военными округами. «Назначение Белоусова министром обороны связано с тем, что расходы на военную составляющую растут. Белоусов понимает, как вписать экономику армии и ОПК в общую экономику страны», — заявил Владимир Путин. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24». Глава РФ также отметил, что в 2024 году расходы на оборону и безопасность составят примерно 8,7%. Однако могут быть изменения. В 80-х они находились на уровне 13%. На встрече Путин особо подчеркнул, что чем эффективнее будет действовать армия, тем быстрее конфликт на Украине можно будет решить мирным способом. Путин на встрече заявил, что Белоусов по его поручению в последнее время занимался темами двойного назначения. Это в частности касается развития БПЛА. Белоусов официально стал министром обороны вечером 14 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...