Белоусов занял пост министра обороны России

Андрей Белоусов 14 мая стал министром обороны Российской Федерации. Информация об этом появилась на сайте Кремля. Ранее кандидат на пост главы силового ведомства занимал должность первого вице-премьера.
«Указы о назначении членов Правительства Российской Федерации и директоров служб. Назначить Белоусова Андрея Рэмовича — Министром обороны Российской Федерации», — сообщает на сайте kremlin.ru
Назначить Белоусова министром обороны 10 мая предложил президент России Владимир Путин. Белоусов в свою очередь завил о своем жизненном принципе, которым он планирует руководствоваться, в том числе, и на должности главы МО РФ — «Ошибаться можно, врать нельзя».
Выступая в Совфеде, кандидат на пост руководителя Минобороны подчеркнул, что военные расходы должны быть оптимизированы. Предстоит решить вопрос с комплектованием армии, чтобы достигнуть победы в конфликте с Украиной с минимальными потерями.
Ранее «Известия» рассказали, что с приходом Белоусова в Минобороны РФ начнутся перестановки. В частности, покинуть свои посты могут заместители министра. Экс-руководитель ведомства Сергей Шойгу 12 мая назначен секретарем Совета Безопасности Российской Федерации.
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