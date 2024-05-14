Белоусов занял пост министра обороны России

15 мая 2024 в 00:19 Размер текста - 17 +

Информация о назначении Белоусова министром обороны РФ появилась на сайте Кремля вечером 14 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU Андрей Белоусов 14 мая стал министром обороны Российской Федерации. Информация об этом появилась на сайте Кремля. Ранее кандидат на пост главы силового ведомства занимал должность первого вице-премьера. «Указы о назначении членов Правительства Российской Федерации и директоров служб. Назначить Белоусова Андрея Рэмовича — Министром обороны Российской Федерации», — сообщает на сайте kremlin.ru Назначить Белоусова министром обороны 10 мая предложил президент России Владимир Путин. Белоусов в свою очередь завил о своем жизненном принципе, которым он планирует руководствоваться, в том числе, и на должности главы МО РФ — «Ошибаться можно, врать нельзя». Выступая в Совфеде, кандидат на пост руководителя Минобороны подчеркнул, что военные расходы должны быть оптимизированы. Предстоит решить вопрос с комплектованием армии, чтобы достигнуть победы в конфликте с Украиной с минимальными потерями. Ранее «Известия» рассказали, что с приходом Белоусова в Минобороны РФ начнутся перестановки. В частности, покинуть свои посты могут заместители министра. Экс-руководитель ведомства Сергей Шойгу 12 мая назначен секретарем Совета Безопасности Российской Федерации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Андрей Белоусов 14 мая стал министром обороны Российской Федерации. Информация об этом появилась на сайте Кремля. Ранее кандидат на пост главы силового ведомства занимал должность первого вице-премьера. «Указы о назначении членов Правительства Российской Федерации и директоров служб. Назначить Белоусова Андрея Рэмовича — Министром обороны Российской Федерации», — сообщает на сайте kremlin.ru Назначить Белоусова министром обороны 10 мая предложил президент России Владимир Путин. Белоусов в свою очередь завил о своем жизненном принципе, которым он планирует руководствоваться, в том числе, и на должности главы МО РФ — «Ошибаться можно, врать нельзя». Выступая в Совфеде, кандидат на пост руководителя Минобороны подчеркнул, что военные расходы должны быть оптимизированы. Предстоит решить вопрос с комплектованием армии, чтобы достигнуть победы в конфликте с Украиной с минимальными потерями. Ранее «Известия» рассказали, что с приходом Белоусова в Минобороны РФ начнутся перестановки. В частности, покинуть свои посты могут заместители министра. Экс-руководитель ведомства Сергей Шойгу 12 мая назначен секретарем Совета Безопасности Российской Федерации.