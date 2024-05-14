14 мая 2024

Белоусов занял пост министра обороны России

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Белоусов, Разуваева. Санкт-Петербург, белоусов андрей
Информация о назначении Белоусова министром обороны РФ появилась на сайте Кремля вечером 14 мая Фото:

Андрей Белоусов 14 мая стал министром обороны Российской Федерации. Информация об этом появилась на сайте Кремля. Ранее кандидат на пост главы силового ведомства занимал должность первого вице-премьера.

«Указы о назначении членов Правительства Российской Федерации и директоров служб. Назначить Белоусова Андрея Рэмовича — Министром обороны Российской Федерации», — сообщает на сайте kremlin.ru

Назначить Белоусова министром обороны 10 мая предложил президент России Владимир Путин. Белоусов в свою очередь завил о своем жизненном принципе, которым он планирует руководствоваться, в том числе, и на должности главы МО РФ — «Ошибаться можно, врать нельзя».

Выступая в Совфеде, кандидат на пост руководителя Минобороны подчеркнул, что военные расходы должны быть оптимизированы. Предстоит решить вопрос с комплектованием армии, чтобы достигнуть победы в конфликте с Украиной с минимальными потерями.

Ранее «Известия» рассказали, что с приходом Белоусова в Минобороны РФ начнутся перестановки. В частности, покинуть свои посты могут заместители министра. Экс-руководитель ведомства Сергей Шойгу 12 мая назначен секретарем Совета Безопасности Российской Федерации.

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Андрей Белоусов 14 мая стал министром обороны Российской Федерации. Информация об этом появилась на сайте Кремля. Ранее кандидат на пост главы силового ведомства занимал должность первого вице-премьера. «Указы о назначении членов Правительства Российской Федерации и директоров служб. Назначить Белоусова Андрея Рэмовича — Министром обороны Российской Федерации», — сообщает на сайте kremlin.ru Назначить Белоусова министром обороны 10 мая предложил президент России Владимир Путин. Белоусов в свою очередь завил о своем жизненном принципе, которым он планирует руководствоваться, в том числе, и на должности главы МО РФ — «Ошибаться можно, врать нельзя». Выступая в Совфеде, кандидат на пост руководителя Минобороны подчеркнул, что военные расходы должны быть оптимизированы. Предстоит решить вопрос с комплектованием армии, чтобы достигнуть победы в конфликте с Украиной с минимальными потерями. Ранее «Известия» рассказали, что с приходом Белоусова в Минобороны РФ начнутся перестановки. В частности, покинуть свои посты могут заместители министра. Экс-руководитель ведомства Сергей Шойгу 12 мая назначен секретарем Совета Безопасности Российской Федерации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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