МВД РФ взяло на контроль дело екатеринбургской семьи, которой грозила депортация

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Пресс-завтрак начальника «Южный Урал» Владимира Муравьева и начальника УГИБДД УМВД России по Курганской области Михаила Чебыкина. Курган, шеврон, бокал, полиция, алко
Силовики помогут Морозовым восстановить правовой статус в РФ Фото:
новость из сюжета
Власти депортируют многодетную русскую семью из Екатеринбурга

Главное управление по вопросам миграции МВД РФ взяло на контроль инцидент с екатеринбургской семьей Морозовых, которым грозила депортация из России. Об этом рассказала представитель МВД России Ирина Волк.

«Руководством ГУВМ МВД России взята на контроль ситуация, сложившаяся с Ириной Морозовой и ее двумя детьми, которые переехали в Россию из Казахстана и проживают в Екатеринбурге», — написала Волк в своем telegram-канале. Она отметила, что Морозовым помогут восстановить правовой статус в РФ.

История семьи Морозовых, которая столкнулась с угрозой депортации из-за просрочки в оформлении карты мигранта, получила широкий общественный резонанс. В ситуацию вмешались депутат Госдумы Максим Иванов, свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова и другие представители истеблишмента. Судебное разбирательство завершилось 15 мая отменой депортации семьи. Подробная информация об инциденте — в сюжете URA.RU.

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Главное управление по вопросам миграции МВД РФ взяло на контроль инцидент с екатеринбургской семьей Морозовых, которым грозила депортация из России. Об этом рассказала представитель МВД России Ирина Волк. «Руководством ГУВМ МВД России взята на контроль ситуация, сложившаяся с Ириной Морозовой и ее двумя детьми, которые переехали в Россию из Казахстана и проживают в Екатеринбурге», — написала Волк в своем telegram-канале. Она отметила, что Морозовым помогут восстановить правовой статус в РФ. История семьи Морозовых, которая столкнулась с угрозой депортации из-за просрочки в оформлении карты мигранта, получила широкий общественный резонанс. В ситуацию вмешались депутат Госдумы Максим Иванов, свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова и другие представители истеблишмента. Судебное разбирательство завершилось 15 мая отменой депортации семьи. Подробная информация об инциденте — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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