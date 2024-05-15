Симоньян связала нападение на премьер-министра Словакии с местью Киева

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, симоньян маргарита
Симоньян отметила, что стрельба в Фицо связана с местью Украины Фото:

Стрельба в премьер-министра Словакии Роберта Фицо связана с местью Украины за заявления политика о том, что спецоперация началась по вине Киева, у президента РФ Владимира Путина не было другого выхода. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«[Фицо] тот, который говорил, что СВО началась в результате разгула украинских неонацистов и у Путина не было другого выхода», — написала Симоньян в своем telegram-канале. Она отметила, что таким образом Киев мстит премьеру.

Роберт Фицо получил огнестрельное ранение, когда вышел к общественности после заседания правительства республики. В тот момент прозвучало несколько выстрелов, после чего премьер упал на землю. На данный момент его госпитализировали на вертолете в больницу в Братиславу, а нападавшего задержали.

Словацкие СМИ сообщают, что состояние Фицо оценивается как тяжелое, он получил ранения в область груди и живота. Также, отмечается, что неизвестный перед нападением крикнул Фицо: «Робо, иди сюда».

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Стрельба в премьер-министра Словакии Роберта Фицо связана с местью Украины за заявления политика о том, что спецоперация началась по вине Киева, у президента РФ Владимира Путина не было другого выхода. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. «[Фицо] тот, который говорил, что СВО началась в результате разгула украинских неонацистов и у Путина не было другого выхода», — написала Симоньян в своем telegram-канале. Она отметила, что таким образом Киев мстит премьеру. Роберт Фицо получил огнестрельное ранение, когда вышел к общественности после заседания правительства республики. В тот момент прозвучало несколько выстрелов, после чего премьер упал на землю. На данный момент его госпитализировали на вертолете в больницу в Братиславу, а нападавшего задержали. Словацкие СМИ сообщают, что состояние Фицо оценивается как тяжелое, он получил ранения в область груди и живота. Также, отмечается, что неизвестный перед нападением крикнул Фицо: «Робо, иди сюда».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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