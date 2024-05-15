Симоньян связала нападение на премьер-министра Словакии с местью Киева

15 мая 2024 в 18:23 Размер текста - 17 +

Симоньян отметила, что стрельба в Фицо связана с местью Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU Стрельба в премьер-министра Словакии Роберта Фицо связана с местью Украины за заявления политика о том, что спецоперация началась по вине Киева, у президента РФ Владимира Путина не было другого выхода. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. «[Фицо] тот, который говорил, что СВО началась в результате разгула украинских неонацистов и у Путина не было другого выхода», — написала Симоньян в своем telegram-канале . Она отметила, что таким образом Киев мстит премьеру. Роберт Фицо получил огнестрельное ранение, когда вышел к общественности после заседания правительства республики. В тот момент прозвучало несколько выстрелов, после чего премьер упал на землю. На данный момент его госпитализировали на вертолете в больницу в Братиславу, а нападавшего задержали. Словацкие СМИ сообщают, что состояние Фицо оценивается как тяжелое, он получил ранения в область груди и живота. Также, отмечается, что неизвестный перед нападением крикнул Фицо: «Робо, иди сюда». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стрельба в премьер-министра Словакии Роберта Фицо связана с местью Украины за заявления политика о том, что спецоперация началась по вине Киева, у президента РФ Владимира Путина не было другого выхода. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. «[Фицо] тот, который говорил, что СВО началась в результате разгула украинских неонацистов и у Путина не было другого выхода», — написала Симоньян в своем telegram-канале. Она отметила, что таким образом Киев мстит премьеру. Роберт Фицо получил огнестрельное ранение, когда вышел к общественности после заседания правительства республики. В тот момент прозвучало несколько выстрелов, после чего премьер упал на землю. На данный момент его госпитализировали на вертолете в больницу в Братиславу, а нападавшего задержали. Словацкие СМИ сообщают, что состояние Фицо оценивается как тяжелое, он получил ранения в область груди и живота. Также, отмечается, что неизвестный перед нападением крикнул Фицо: «Робо, иди сюда».