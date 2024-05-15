Путин запретил иноагентам участвовать в выборах

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Выборы 2024. Курган, наблюдатели, голосование, наблюдатели выборов, выборы 2024
Иноагентам также запретили работать наблюдателями на выборах Фото:

Иноагентам в России запрещено участвовать в выборах любых уровней. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. 30-страничный документ опубликован на портале правовых актов.

Иноагенты не смогут избираться, а также им запрещено выступать наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. Также, согласно документу, те представители власти, кто стал иноагентами уже после избрания, обязаны избавиться от этого статуса в течение 180 дней, если хотят продолжить работу в органах власти. Проект закона направил в парламент глава правительства Михаил Мишустин.

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Иноагентам в России запрещено участвовать в выборах любых уровней. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. 30-страничный документ опубликован на портале правовых актов. Иноагенты не смогут избираться, а также им запрещено выступать наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. Также, согласно документу, те представители власти, кто стал иноагентами уже после избрания, обязаны избавиться от этого статуса в течение 180 дней, если хотят продолжить работу в органах власти. Проект закона направил в парламент глава правительства Михаил Мишустин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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