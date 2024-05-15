РИАН выяснило, чем владеет обвиняемый в даче взятки генералу Кузнецову. Фото

РИАН: фигурант дела Кузнецова владеет двумя отелями «Рай» в Краснодаре

15 мая 2024 в 21:45 Размер текста - 17 +

Лев Мартиросян был арестован еще 14 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Главный кадровик Минобороны РФ задержан по подозрению во взятке Арестованный по делу главного кадровика Минобороны РФ Юрия Кузнецова Лев Мартиросян владеет двумя отелями в Краснодаре. Также у него есть столовая и продуктовый. Об этом сообщает РИА Новости. «Фигурант дела главного кадровика Минобороны владеет „Раем“: Мартиросяну принадлежат два отеля с таким названием в Краснодаре. Кроме двух гостиниц „Рай“, у предпринимателя есть столовая и продуктовый с таким же названием», — сообщает РИА Новости. Даже после ареста Мартиросяна персонал отелей продолжает работать. О своем руководителе они отзывались так: ответственный, очень хороший. Мартиросяна арестовали 14 мая. Под стражей он пробудет до 12 июля. Он проходит фигурантом по делу о даче взятки Кузнецову. Ее точная сумма — 30 миллионов 500 тысяч рублей. Сам Кузнецов был арестован ранее. Фотография отелей Мартиросяна telegram-канал РИА Новости Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арестованный по делу главного кадровика Минобороны РФ Юрия Кузнецова Лев Мартиросян владеет двумя отелями в Краснодаре. Также у него есть столовая и продуктовый. Об этом сообщает РИА Новости. «Фигурант дела главного кадровика Минобороны владеет „Раем“: Мартиросяну принадлежат два отеля с таким названием в Краснодаре. Кроме двух гостиниц „Рай“, у предпринимателя есть столовая и продуктовый с таким же названием», — сообщает РИА Новости. Даже после ареста Мартиросяна персонал отелей продолжает работать. О своем руководителе они отзывались так: ответственный, очень хороший. Мартиросяна арестовали 14 мая. Под стражей он пробудет до 12 июля. Он проходит фигурантом по делу о даче взятки Кузнецову. Ее точная сумма — 30 миллионов 500 тысяч рублей. Сам Кузнецов был арестован ранее.