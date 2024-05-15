Арестованный по делу главного кадровика Минобороны РФ Юрия Кузнецова Лев Мартиросян владеет двумя отелями в Краснодаре. Также у него есть столовая и продуктовый. Об этом сообщает РИА Новости.
«Фигурант дела главного кадровика Минобороны владеет „Раем“: Мартиросяну принадлежат два отеля с таким названием в Краснодаре. Кроме двух гостиниц „Рай“, у предпринимателя есть столовая и продуктовый с таким же названием», — сообщает РИА Новости.
Даже после ареста Мартиросяна персонал отелей продолжает работать. О своем руководителе они отзывались так: ответственный, очень хороший.
Мартиросяна арестовали 14 мая. Под стражей он пробудет до 12 июля. Он проходит фигурантом по делу о даче взятки Кузнецову. Ее точная сумма — 30 миллионов 500 тысяч рублей. Сам Кузнецов был арестован ранее.
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