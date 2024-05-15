РИАН выяснило, чем владеет обвиняемый в даче взятки генералу Кузнецову. Фото

РИАН: фигурант дела Кузнецова владеет двумя отелями «Рай» в Краснодаре
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Лев Мартиросян был арестован еще 14 мая Фото:
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Главный кадровик Минобороны РФ задержан по подозрению во взятке

Арестованный по делу главного кадровика Минобороны РФ Юрия Кузнецова Лев Мартиросян владеет двумя отелями в Краснодаре. Также у него есть столовая и продуктовый. Об этом сообщает РИА Новости.

«Фигурант дела главного кадровика Минобороны владеет „Раем“: Мартиросяну принадлежат два отеля с таким названием в Краснодаре. Кроме двух гостиниц „Рай“, у предпринимателя есть столовая и продуктовый с таким же названием», — сообщает РИА Новости.

Даже после ареста Мартиросяна персонал отелей продолжает работать. О своем руководителе они отзывались так: ответственный, очень хороший.

Мартиросяна арестовали 14 мая. Под стражей он пробудет до 12 июля. Он проходит фигурантом по делу о даче взятки Кузнецову. Ее точная сумма — 30 миллионов 500 тысяч рублей. Сам Кузнецов был арестован ранее.

Фотография отелей Мартиросяна
Фотография отелей Мартиросяна
Фото:

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Арестованный по делу главного кадровика Минобороны РФ Юрия Кузнецова Лев Мартиросян владеет двумя отелями в Краснодаре. Также у него есть столовая и продуктовый. Об этом сообщает РИА Новости. «Фигурант дела главного кадровика Минобороны владеет „Раем“: Мартиросяну принадлежат два отеля с таким названием в Краснодаре. Кроме двух гостиниц „Рай“, у предпринимателя есть столовая и продуктовый с таким же названием», — сообщает РИА Новости. Даже после ареста Мартиросяна персонал отелей продолжает работать. О своем руководителе они отзывались так: ответственный, очень хороший. Мартиросяна арестовали 14 мая. Под стражей он пробудет до 12 июля. Он проходит фигурантом по делу о даче взятки Кузнецову. Ее точная сумма — 30 миллионов 500 тысяч рублей. Сам Кузнецов был арестован ранее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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