В аэропорту Волгограда ввели план «Ковер»

Международный аэропорт Волгограда закрылся для приема и вылета самолетов, объявлен план «Ковер». Задерживается вылет рейсов по России и в Стамбул. Об этом сообщила представитель воздушной гавань Анастасия Голодова.
«Из-за введенных сегодня вечером ограничений на использование воздушного пространства из аэропорта Волгограда задерживается вылет и прилет нескольких рейсов», — заявила Голодова. Ее слова передает РИА Новости.
Отмечается, что задерживаются ближайшие рейсы в Санкт-Петербург, Москву и Стамбул. Вся актуальная информация по времени вылета самолетов будет показана на онлайн-табло аэропорта.
План «Ковер» объявляется, когда в небе замечают неопознанные летающие объекты. Это означает, что в зоне действия сигнала любому самолету нужно покинуть зону или совершить посадку на ближайшем аэродроме.
UPD: Пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко сообщил, что ограничения с аэропорта сняты. Работа продолжается в штатном режиме с 20:00.
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