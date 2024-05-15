В аэропорту Волгограда ввели план «Ковер»

15 мая 2024 в 22:23 Размер текста - 17 +

В волгоградском аэропорту ввели план «Ковер», ближайшие рейсы задерживаются в отправлении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Международный аэропорт Волгограда закрылся для приема и вылета самолетов, объявлен план «Ковер». Задерживается вылет рейсов по России и в Стамбул. Об этом сообщила представитель воздушной гавань Анастасия Голодова. «Из-за введенных сегодня вечером ограничений на использование воздушного пространства из аэропорта Волгограда задерживается вылет и прилет нескольких рейсов», — заявила Голодова. Ее слова передает РИА Новости. Отмечается, что задерживаются ближайшие рейсы в Санкт-Петербург, Москву и Стамбул. Вся актуальная информация по времени вылета самолетов будет показана на онлайн-табло аэропорта. План «Ковер» объявляется, когда в небе замечают неопознанные летающие объекты. Это означает, что в зоне действия сигнала любому самолету нужно покинуть зону или совершить посадку на ближайшем аэродроме. UPD: Пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко сообщил, что ограничения с аэропорта сняты. Работа продолжается в штатном режиме с 20:00. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Международный аэропорт Волгограда закрылся для приема и вылета самолетов, объявлен план «Ковер». Задерживается вылет рейсов по России и в Стамбул. Об этом сообщила представитель воздушной гавань Анастасия Голодова. «Из-за введенных сегодня вечером ограничений на использование воздушного пространства из аэропорта Волгограда задерживается вылет и прилет нескольких рейсов», — заявила Голодова. Ее слова передает РИА Новости. Отмечается, что задерживаются ближайшие рейсы в Санкт-Петербург, Москву и Стамбул. Вся актуальная информация по времени вылета самолетов будет показана на онлайн-табло аэропорта. План «Ковер» объявляется, когда в небе замечают неопознанные летающие объекты. Это означает, что в зоне действия сигнала любому самолету нужно покинуть зону или совершить посадку на ближайшем аэродроме. UPD: Пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко сообщил, что ограничения с аэропорта сняты. Работа продолжается в штатном режиме с 20:00.