В аэропорту Волгограда ввели план «Ковер»

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Аэропорт «Курчатов». Челябинск, аэропорт, самолет
В волгоградском аэропорту ввели план «Ковер», ближайшие рейсы задерживаются в отправлении Фото:

Международный аэропорт Волгограда закрылся для приема и вылета самолетов, объявлен план «Ковер». Задерживается вылет рейсов по России и в Стамбул. Об этом сообщила представитель воздушной гавань Анастасия Голодова.

«Из-за введенных сегодня вечером ограничений на использование воздушного пространства из аэропорта Волгограда задерживается вылет и прилет нескольких рейсов», — заявила Голодова. Ее слова передает РИА Новости.

Отмечается, что задерживаются ближайшие рейсы в Санкт-Петербург, Москву и Стамбул. Вся актуальная информация по времени вылета самолетов будет показана на онлайн-табло аэропорта.

План «Ковер» объявляется, когда в небе замечают неопознанные летающие объекты. Это означает, что в зоне действия сигнала любому самолету нужно покинуть зону или совершить посадку на ближайшем аэродроме.

UPD: Пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко сообщил, что ограничения с аэропорта сняты. Работа продолжается в штатном режиме с 20:00.

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Международный аэропорт Волгограда закрылся для приема и вылета самолетов, объявлен план «Ковер». Задерживается вылет рейсов по России и в Стамбул. Об этом сообщила представитель воздушной гавань Анастасия Голодова. «Из-за введенных сегодня вечером ограничений на использование воздушного пространства из аэропорта Волгограда задерживается вылет и прилет нескольких рейсов», — заявила Голодова. Ее слова передает РИА Новости. Отмечается, что задерживаются ближайшие рейсы в Санкт-Петербург, Москву и Стамбул. Вся актуальная информация по времени вылета самолетов будет показана на онлайн-табло аэропорта. План «Ковер» объявляется, когда в небе замечают неопознанные летающие объекты. Это означает, что в зоне действия сигнала любому самолету нужно покинуть зону или совершить посадку на ближайшем аэродроме. UPD: Пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко сообщил, что ограничения с аэропорта сняты. Работа продолжается в штатном режиме с 20:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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