Пермские следователи раскрыли причину задержания главы подконтрольной мэрии компании

Следователи подозревают директора «Водоканала» из Кунгура в хищении 2 млн рублей

16 мая 2024 в 01:22 Размер текста - 17 +

Комплекс следственных мероприятий все еще проводится Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Директора КГУП «Водоканал» Кунгура (Пермский края) Андрея Богомолова подозревают в хищении 2 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону. На муниципальном предприятии ранее силовики провели обыски, а руководитель компании был задержан. «По данным следствия, находясь на территории Кунгура, с использованием служебного положения Андрей Богомолов путем обмана совершил хищение денежных средств предприятия. Сумма превысила 2 млн рублей», — указано в telegram-канале ведомства. Богомолова задержали сразу после обысков. Сейчас он содержится под стражей. Расследование преступления продолжается. Следователи готовят доказательную базу, чтобы выдвинуть обвинение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Директора КГУП «Водоканал» Кунгура (Пермский края) Андрея Богомолова подозревают в хищении 2 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону. На муниципальном предприятии ранее силовики провели обыски, а руководитель компании был задержан. «По данным следствия, находясь на территории Кунгура, с использованием служебного положения Андрей Богомолов путем обмана совершил хищение денежных средств предприятия. Сумма превысила 2 млн рублей», — указано в telegram-канале ведомства. Богомолова задержали сразу после обысков. Сейчас он содержится под стражей. Расследование преступления продолжается. Следователи готовят доказательную базу, чтобы выдвинуть обвинение.