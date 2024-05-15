15 мая 2024

Пермские следователи раскрыли причину задержания главы подконтрольной мэрии компании

Следователи подозревают директора «Водоканала» из Кунгура в хищении 2 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по делу следователей убившим человека в драке. Челябинск, уголовное дело, следствие, защита, обвинение, суд, адвокат, расследование
Комплекс следственных мероприятий все еще проводится Фото:

Директора КГУП «Водоканал» Кунгура (Пермский края) Андрея Богомолова подозревают в хищении 2 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону. На муниципальном предприятии ранее силовики провели обыски, а руководитель компании был задержан.

«По данным следствия, находясь на территории Кунгура, с использованием служебного положения Андрей Богомолов путем обмана совершил хищение денежных средств предприятия. Сумма превысила 2 млн рублей», — указано в telegram-канале ведомства.

Богомолова задержали сразу после обысков. Сейчас он содержится под стражей. Расследование преступления продолжается. Следователи готовят доказательную базу, чтобы выдвинуть обвинение.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Директора КГУП «Водоканал» Кунгура (Пермский края) Андрея Богомолова подозревают в хищении 2 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону. На муниципальном предприятии ранее силовики провели обыски, а руководитель компании был задержан. «По данным следствия, находясь на территории Кунгура, с использованием служебного положения Андрей Богомолов путем обмана совершил хищение денежных средств предприятия. Сумма превысила 2 млн рублей», — указано в telegram-канале ведомства. Богомолова задержали сразу после обысков. Сейчас он содержится под стражей. Расследование преступления продолжается. Следователи готовят доказательную базу, чтобы выдвинуть обвинение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...