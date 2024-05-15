Пермские следователи раскрыли причину задержания главы подконтрольной мэрии компании

Директора КГУП «Водоканал» Кунгура (Пермский края) Андрея Богомолова подозревают в хищении 2 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону. На муниципальном предприятии ранее силовики провели обыски, а руководитель компании был задержан.
«По данным следствия, находясь на территории Кунгура, с использованием служебного положения Андрей Богомолов путем обмана совершил хищение денежных средств предприятия. Сумма превысила 2 млн рублей», — указано в telegram-канале ведомства.
Богомолова задержали сразу после обысков. Сейчас он содержится под стражей. Расследование преступления продолжается. Следователи готовят доказательную базу, чтобы выдвинуть обвинение.
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Директора КГУП «Водоканал» Кунгура (Пермский края) Андрея Богомолова подозревают в хищении 2 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону. На муниципальном предприятии ранее силовики провели обыски, а руководитель компании был задержан. «По данным следствия, находясь на территории Кунгура, с использованием служебного положения Андрей Богомолов путем обмана совершил хищение денежных средств предприятия. Сумма превысила 2 млн рублей», — указано в telegram-канале ведомства. Богомолова задержали сразу после обысков. Сейчас он содержится под стражей. Расследование преступления продолжается. Следователи готовят доказательную базу, чтобы выдвинуть обвинение.