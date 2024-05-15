Путин прибыл в Китай

16 мая 2024 в 01:23 Размер текста - 17 +

Путин встретится Си Цзиньпином Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России прибыл с государственным визитом в Китай. Это его первая рабочая поездка в другую страну после переизбрания и вступления в должность. «Начнется президентская программа с Пекина — четверг Путин проведет со своим коллегой Си Цзиньпином. А в пятницу посетит Харбин — самый русский город Китая», — говорится в сообщении ТАСС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России прибыл с государственным визитом в Китай. Это его первая рабочая поездка в другую страну после переизбрания и вступления в должность. «Начнется президентская программа с Пекина — четверг Путин проведет со своим коллегой Си Цзиньпином. А в пятницу посетит Харбин — самый русский город Китая», — говорится в сообщении ТАСС.