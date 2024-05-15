15 мая 2024

Путин прибыл в Китай

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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир, топ
Путин встретится Си Цзиньпином Фото:

Президент России прибыл с государственным визитом в Китай. Это его первая рабочая поездка в другую страну после переизбрания и вступления в должность.

«Начнется президентская программа с Пекина — четверг Путин проведет со своим коллегой Си Цзиньпином. А в пятницу посетит Харбин — самый русский город Китая», — говорится в сообщении ТАСС.

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Президент России прибыл с государственным визитом в Китай. Это его первая рабочая поездка в другую страну после переизбрания и вступления в должность. «Начнется президентская программа с Пекина — четверг Путин проведет со своим коллегой Си Цзиньпином. А в пятницу посетит Харбин — самый русский город Китая», — говорится в сообщении ТАСС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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