Путин прибыл в Китай

Путин встретится Си Цзиньпином
Президент России прибыл с государственным визитом в Китай. Это его первая рабочая поездка в другую страну после переизбрания и вступления в должность.
«Начнется президентская программа с Пекина — четверг Путин проведет со своим коллегой Си Цзиньпином. А в пятницу посетит Харбин — самый русский город Китая», — говорится в сообщении ТАСС.
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