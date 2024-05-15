Курганцы сняли на видео около паромной переправы жующего бобра

Животное выбралось на берег (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане у паромной переправы заметили бобра. По словам очевидцев, животное что-то ело.

«Хрумкающего бобра встретили около паромной переправы в Кургане. Во время съемок никто не пострадал, только белые кроссовки», — передает telegram-канале «Короче, Курган». К сообщению приложено видео с животным.

В разгар паводка бобра видели на городской набережной. В тот момент территория была затоплена большой водой.