Курганцы сняли на видео около паромной переправы жующего бобра

Животное выбралось на берег (архивное фото)
В Кургане у паромной переправы заметили бобра. По словам очевидцев, животное что-то ело.
«Хрумкающего бобра встретили около паромной переправы в Кургане. Во время съемок никто не пострадал, только белые кроссовки», — передает telegram-канале «Короче, Курган». К сообщению приложено видео с животным.
В разгар паводка бобра видели на городской набережной. В тот момент территория была затоплена большой водой.
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