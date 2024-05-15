15 мая 2024

Курганцы сняли на видео около паромной переправы жующего бобра

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Бобр на Городском пруду. Екатеринбург, бобер, фауна, бобр, дикое животное, млекопитающее, отряд грызуны
Животное выбралось на берег (архивное фото) Фото:

В Кургане у паромной переправы заметили бобра. По словам очевидцев, животное что-то ело.

«Хрумкающего бобра встретили около паромной переправы в Кургане. Во время съемок никто не пострадал, только белые кроссовки», — передает telegram-канале «Короче, Курган». К сообщению приложено видео с животным.

В разгар паводка бобра видели на городской набережной. В тот момент территория была затоплена большой водой.

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В Кургане у паромной переправы заметили бобра. По словам очевидцев, животное что-то ело. «Хрумкающего бобра встретили около паромной переправы в Кургане. Во время съемок никто не пострадал, только белые кроссовки», — передает telegram-канале «Короче, Курган». К сообщению приложено видео с животным. В разгар паводка бобра видели на городской набережной. В тот момент территория была затоплена большой водой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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