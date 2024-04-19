19 апреля 2024

Курганцы сняли на видео крупного бобра, приплывшего на затопленный пляж. Видео

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Часть города ушла под воду
Часть города ушла под воду Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Жители Кургана вечером 19 апреля сняли на видео крупного бобра. По словам авторов ролика, животное было замечено на затопленном пляже возле ЦПКиО.

«Бобр, огромный бобр на пляже. Такой прикольный, такой толстенький», — звучит голос девушки за кадром. Видео выложено в telegram-канале «Короче, Курган».

Уровень Тобола в районе областного центра держится на отметке в 1013 сантиметров на протяжении последних десяти часов. По мнению губернатора Курганской области Вадима Шумкова, сейчас на территории проходит пик паводка. О других событиях по теме наводнения узнает из трансляции URA.RU.

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Жители Кургана вечером 19 апреля сняли на видео крупного бобра. По словам авторов ролика, животное было замечено на затопленном пляже возле ЦПКиО. «Бобр, огромный бобр на пляже. Такой прикольный, такой толстенький», — звучит голос девушки за кадром. Видео выложено в telegram-канале «Короче, Курган». Уровень Тобола в районе областного центра держится на отметке в 1013 сантиметров на протяжении последних десяти часов. По мнению губернатора Курганской области Вадима Шумкова, сейчас на территории проходит пик паводка. О других событиях по теме наводнения узнает из трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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