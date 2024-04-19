Часть города ушла под воду
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
Жители Кургана вечером 19 апреля сняли на видео крупного бобра. По словам авторов ролика, животное было замечено на затопленном пляже возле ЦПКиО.
«Бобр, огромный бобр на пляже. Такой прикольный, такой толстенький», — звучит голос девушки за кадром. Видео выложено в telegram-канале «Короче, Курган».
Уровень Тобола в районе областного центра держится на отметке в 1013 сантиметров на протяжении последних десяти часов. По мнению губернатора Курганской области Вадима Шумкова, сейчас на территории проходит пик паводка. О других событиях по теме наводнения узнает из трансляции URA.RU.
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