Общество Курганцы сняли на видео крупного бобра, приплывшего на затопленный пляж. Видео 20 апреля 2024 в 06:35 Размер текста - 17 + Часть города ушла под воду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Жители Кургана вечером 19 апреля сняли на видео крупного бобра. По словам авторов ролика, животное было замечено на затопленном пляже возле ЦПКиО. «Бобр, огромный бобр на пляже. Такой прикольный, такой толстенький», — звучит голос девушки за кадром. Видео выложено в telegram-канале «Короче, Курган». Уровень Тобола в районе областного центра держится на отметке в 1013 сантиметров на протяжении последних десяти часов. По мнению губернатора Курганской области Вадима Шумкова, сейчас на территории проходит пик паводка. О других событиях по теме наводнения узнает из трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жители Кургана вечером 19 апреля сняли на видео крупного бобра. По словам авторов ролика, животное было замечено на затопленном пляже возле ЦПКиО. «Бобр, огромный бобр на пляже. Такой прикольный, такой толстенький», — звучит голос девушки за кадром. Видео выложено в telegram-канале «Короче, Курган». Уровень Тобола в районе областного центра держится на отметке в 1013 сантиметров на протяжении последних десяти часов. По мнению губернатора Курганской области Вадима Шумкова, сейчас на территории проходит пик паводка. О других событиях по теме наводнения узнает из трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям