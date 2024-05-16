ФСБ хочет ужесточить порядок продажи сим-карт гражданам РФ

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Деньги. Курган, сим карта, sim
ФСБ обсуждает с Минцифры ужесточение порядка продажи сим-карт гражданам РФ Фото:

В России могут ужесточить порядок продажи сим-карт гражданам РФ. Среди вариантов — ограничение точек продаж салонами операторов связи, обязательная биометрия и цифровая подпись. Этот вопрос обсуждают Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Минцифры, передают источники близки е к ситуации.

«ФСБ обсуждает с Минцифры ужесточение порядка продажи сим-карт гражданам РФ», — передает данные источников «Коммерсант». Утоняется, что для борьбы с серым рынком сим-карт рассматривается три варианта покупки. Первый — по биометрии. Второй — только в салонах связи операторов, МФЦ и отделениях «Почты России». Третий — с помощью приложения «Госключ» (цифровой подписи), где в электронной форме подписывается договор.

Один из собеседников газеты считает, что ужесточение порядка продаж гражданам РФ логично, потому что после ограничений в отношении мигрантов серые подключения могут «перетечь» в другие, менее зарегулированные сегменты рынка. При этом другой собеседник «Коммерсанта» поясняет, что в дилерских центрах могут на одни паспортные данные оформить несколько сим-карт, а затем «реализовывать их в серой зоне».

Ранее Минцифры предложило иностранцам сдавать биометрию при покупке сим-карт. Сейчас операторы связи по требованию Роскомнадзора в рамках борьбы с серым рынком блокируют в среднем около 300 тысяч сим-карт в неделю, пишет RT.

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В России могут ужесточить порядок продажи сим-карт гражданам РФ. Среди вариантов — ограничение точек продаж салонами операторов связи, обязательная биометрия и цифровая подпись. Этот вопрос обсуждают Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Минцифры, передают источники близки е к ситуации. «ФСБ обсуждает с Минцифры ужесточение порядка продажи сим-карт гражданам РФ», — передает данные источников «Коммерсант». Утоняется, что для борьбы с серым рынком сим-карт рассматривается три варианта покупки. Первый — по биометрии. Второй — только в салонах связи операторов, МФЦ и отделениях «Почты России». Третий — с помощью приложения «Госключ» (цифровой подписи), где в электронной форме подписывается договор. Один из собеседников газеты считает, что ужесточение порядка продаж гражданам РФ логично, потому что после ограничений в отношении мигрантов серые подключения могут «перетечь» в другие, менее зарегулированные сегменты рынка. При этом другой собеседник «Коммерсанта» поясняет, что в дилерских центрах могут на одни паспортные данные оформить несколько сим-карт, а затем «реализовывать их в серой зоне». Ранее Минцифры предложило иностранцам сдавать биометрию при покупке сим-карт. Сейчас операторы связи по требованию Роскомнадзора в рамках борьбы с серым рынком блокируют в среднем около 300 тысяч сим-карт в неделю, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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