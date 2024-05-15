В Екатеринбурге школьница потратила 700 тысяч, оплатив покупки мошенников

В Екатеринбурге ученица четвертого класса оплатила покупки мошенников на маркетплейсе с карты матери, потратив на это 700 тысяч рублей. За оказание такой услуги неизвестный обещал начислить ей игровую валюту в игре Roblox, сообщили в УМВД Екатеринбурга.
«Школьница согласилась и связалась с неизвестным через мессенджер. Далее, под руководством злоумышленника, малолетняя, используя мамин телефон с установленным банковским приложением, сумела оформить кредит», — сообщили в ведомстве Е1.ru. После этого девочка перевела все деньги в счет покупок мошенников на маркетплейсе.
После того как мама девочки обнаружила финансовые махинации на своем счету, она обратилась к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!