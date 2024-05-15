15 мая 2024

В Екатеринбурге школьница потратила 700 тысяч, оплатив покупки мошенников

© Служба новостей «URA.RU»
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Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве Фото:

В Екатеринбурге ученица четвертого класса оплатила покупки мошенников на маркетплейсе с карты матери, потратив на это 700 тысяч рублей. За оказание такой услуги неизвестный обещал начислить ей игровую валюту в игре Roblox, сообщили в УМВД Екатеринбурга.

«Школьница согласилась и связалась с неизвестным через мессенджер. Далее, под руководством злоумышленника, малолетняя, используя мамин телефон с установленным банковским приложением, сумела оформить кредит», — сообщили в ведомстве Е1.ru. После этого девочка перевела все деньги в счет покупок мошенников на маркетплейсе.

После того как мама девочки обнаружила финансовые махинации на своем счету, она обратилась к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

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В Екатеринбурге ученица четвертого класса оплатила покупки мошенников на маркетплейсе с карты матери, потратив на это 700 тысяч рублей. За оказание такой услуги неизвестный обещал начислить ей игровую валюту в игре Roblox, сообщили в УМВД Екатеринбурга. «Школьница согласилась и связалась с неизвестным через мессенджер. Далее, под руководством злоумышленника, малолетняя, используя мамин телефон с установленным банковским приложением, сумела оформить кредит», — сообщили в ведомстве Е1.ru. После этого девочка перевела все деньги в счет покупок мошенников на маркетплейсе. После того как мама девочки обнаружила финансовые махинации на своем счету, она обратилась к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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