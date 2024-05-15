Кардиолог рассказала пермякам, как справиться с холодной весной

Профессор медуниверситета Корягина подготовила меню для холодной пермской весны

16 мая 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Пережить прохладную весну поможет сбалансированный рацион Фото: Размик Закарян © URA.RU Весной пермяки часто страдают от авитаминоза, а в этом году на Урале еще и довольно холодно. Как помочь организму справиться с недостатком витаминов и не впасть в депрессию, URA.RU рассказала профессор медуниверситета, доктор медицинских наук, кардиолог Наталья Корягина. По ее словам, для этого достаточно правильно составить меню, включив разнообразные продукты. «В весенний период люди чаще обычного страдают от авитаминоза, поэтому особенно важно составить меню в это время года так, чтобы организм получал полноценное питание. Питайтесь разнообразно и сбалансированно, включите в рацион достаточное количество овощей, фруктов, зелени, молочных продуктов, мяса, рыбы и яиц», — говорит Наталья Корягина. Весной полезны и доступны хрен и чеснок, которых боятся вирусы, отмечает врач. В составе чеснока много хрома, железа, магния, меди, витамина С. Также хорошо подойдут для меню редис, редька и репа, сельдерей, турнепс, цикорий, пастернак, ранний ревень. «Весной, когда вопрос о том, где взять витамины для своего организма, стоит особенно остро, фрукты незаменимы. В список покупок можно добавлять авокадо, ананас, апельсин, грейпфрут, лайм, лимон, мандарин, банан, гранат, киви, яблоко», — подчеркивает Корягина. Яркие фрукты могут снизить и риск развития весенней депрессии, отмечает она. Употреблять витамины в таблетках тоже можно. Но в этом случае необходимо сначала проконсультироваться со своим терапевтом, так как они могут иметь противопоказания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Весной пермяки часто страдают от авитаминоза, а в этом году на Урале еще и довольно холодно. Как помочь организму справиться с недостатком витаминов и не впасть в депрессию, URA.RU рассказала профессор медуниверситета, доктор медицинских наук, кардиолог Наталья Корягина. По ее словам, для этого достаточно правильно составить меню, включив разнообразные продукты. «В весенний период люди чаще обычного страдают от авитаминоза, поэтому особенно важно составить меню в это время года так, чтобы организм получал полноценное питание. Питайтесь разнообразно и сбалансированно, включите в рацион достаточное количество овощей, фруктов, зелени, молочных продуктов, мяса, рыбы и яиц», — говорит Наталья Корягина. Весной полезны и доступны хрен и чеснок, которых боятся вирусы, отмечает врач. В составе чеснока много хрома, железа, магния, меди, витамина С. Также хорошо подойдут для меню редис, редька и репа, сельдерей, турнепс, цикорий, пастернак, ранний ревень. «Весной, когда вопрос о том, где взять витамины для своего организма, стоит особенно остро, фрукты незаменимы. В список покупок можно добавлять авокадо, ананас, апельсин, грейпфрут, лайм, лимон, мандарин, банан, гранат, киви, яблоко», — подчеркивает Корягина. Яркие фрукты могут снизить и риск развития весенней депрессии, отмечает она. Употреблять витамины в таблетках тоже можно. Но в этом случае необходимо сначала проконсультироваться со своим терапевтом, так как они могут иметь противопоказания.