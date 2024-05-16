Путин объяснил, почему полетел в Китай сразу после инаугурации

Президент России Владимир Путин рассказал о причинах своего визита в Китай, который состоялся сразу после его инаугурации. По словам главы государства, такие визиты стали доброй традицией и отражают важность двусторонних отношений между странами.
"У нас сложилась хорошая, добрая традиция осуществления зарубежных визитов друг к другу и это является наглядным подтверждением того значения, которое придается и у нас и у вас на последовательное развитие двухсторонних отношений", — отметил Путин. Видео его заявления опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале.
В марте 2023 года после избрания на пост председателя КНР Си Цзиньпин посетил Москву. Он провел в РФ несколько дней. Визит иностранного лидера был нацелен на переговоры с Путиным. По информации из Кремля, в рамках встречи рассматривался ряд ключевых аспектов укрепления всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между странами.
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