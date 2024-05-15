Трупы четырех челябинцев нашли в гараже

СУ СКР проводит доследственную проверку
В Ленинском районе Челябинска после майских праздников найдены трупы четырех мужчин. Об этом URA.RU 16 мая сообщили в пресс-службе СКР по региону.
«Вечером 4 мая в гараже, расположенном в кооперативе „ТЭЦ-1“, обнаружены тела четверых мужчин. По данному факту организована и проводится доследственная проверка», — сообщили URA.RU в СУ СКР.
Предварительно причиной смерти стало отравление угарным газом. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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