15 мая 2024

Трупы четырех челябинцев нашли в гараже

© Служба новостей «URA.RU»
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Фермерский рынок в Кременкуле. Челябинск, следственный комитет, силовики, ск, скр
СУ СКР проводит доследственную проверку Фото:

В Ленинском районе Челябинска после майских праздников найдены трупы четырех мужчин. Об этом URA.RU 16 мая сообщили в пресс-службе СКР по региону.

«Вечером 4 мая в гараже, расположенном в кооперативе „ТЭЦ-1“, обнаружены тела четверых мужчин. По данному факту организована и проводится доследственная проверка», — сообщили URA.RU в СУ СКР.

Предварительно причиной смерти стало отравление угарным газом. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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В Ленинском районе Челябинска после майских праздников найдены трупы четырех мужчин. Об этом URA.RU 16 мая сообщили в пресс-службе СКР по региону. «Вечером 4 мая в гараже, расположенном в кооперативе „ТЭЦ-1“, обнаружены тела четверых мужчин. По данному факту организована и проводится доследственная проверка», — сообщили URA.RU в СУ СКР. Предварительно причиной смерти стало отравление угарным газом. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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