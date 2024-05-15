Для челябинских учеников откроют новые школы. Фото

16 мая 2024 в 10:27 Размер текста - 17 +

Новые школы откроют в Челябинске и Каслях Фото: Сергей Русанов © URA.RU В 2024 году планируется завершить строительство школы в Челяфбинске и Кастях. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер. «В 2024 планируем завершить строительство новой школы в 34-м микрорайоне Челябинска и школы №25 в Каслях. Также продолжается стройка сразу восьми образовательных учреждений области», — уточнил Текслер в своем telegram-канале. Школы появятся в новых районах Челябинска и пригороде, а также Магнитогорске, в поселках Увельском и Петропавловском. Будет начато строительство образовательных учреждений в поселке Димитрова в Магнитогорске и в Чурилово в Челябинске. Кроме того, будет продолжен капремонт. «За два прошлых года отремонтировали 28 школ региона. В этом году таких школ в списке шесть — тоже по всей области», — добавил Текслер. Речь идет о ремонте крыши, стен, пищеблоков, а также о новой мебели и оборудовании. В 2024 году откроют две новые школы Telegram-канал Алексей Текслер Продолжится ремонт еще восьми объектов Telegram-канал Алексей Текслер Запланированы также капитальные ремонты Telegram-канал Алексей Текслер Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2024 году планируется завершить строительство школы в Челяфбинске и Кастях. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер. «В 2024 планируем завершить строительство новой школы в 34-м микрорайоне Челябинска и школы №25 в Каслях. Также продолжается стройка сразу восьми образовательных учреждений области», — уточнил Текслер в своем telegram-канале. Школы появятся в новых районах Челябинска и пригороде, а также Магнитогорске, в поселках Увельском и Петропавловском. Будет начато строительство образовательных учреждений в поселке Димитрова в Магнитогорске и в Чурилово в Челябинске. Кроме того, будет продолжен капремонт. «За два прошлых года отремонтировали 28 школ региона. В этом году таких школ в списке шесть — тоже по всей области», — добавил Текслер. Речь идет о ремонте крыши, стен, пищеблоков, а также о новой мебели и оборудовании.