15 мая 2024

Для челябинских учеников откроют новые школы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День знаний, открытие лицея N 10. Мкр Погоды. Пермь, школьный класс, школа, парты, современный класс
Новые школы откроют в Челябинске и Каслях Фото:

В 2024 году планируется завершить строительство школы в Челяфбинске и Кастях. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

«В 2024 планируем завершить строительство новой школы в 34-м микрорайоне Челябинска и школы №25 в Каслях. Также продолжается стройка сразу восьми образовательных учреждений области», — уточнил Текслер в своем telegram-канале.

Школы появятся в новых районах Челябинска и пригороде, а также Магнитогорске, в поселках Увельском и Петропавловском. Будет начато строительство образовательных учреждений в поселке Димитрова в Магнитогорске и в Чурилово в Челябинске. Кроме того, будет продолжен капремонт.

«За два прошлых года отремонтировали 28 школ региона. В этом году таких школ в списке шесть — тоже по всей области», — добавил Текслер. Речь идет о ремонте крыши, стен, пищеблоков, а также о новой мебели и оборудовании.

В 2024 году откроют две новые школы
В 2024 году откроют две новые школы
Продолжится ремонт еще восьми объектов
Продолжится ремонт еще восьми объектов
Запланированы также капитальные ремонты
Запланированы также капитальные ремонты

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В 2024 году планируется завершить строительство школы в Челяфбинске и Кастях. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер. «В 2024 планируем завершить строительство новой школы в 34-м микрорайоне Челябинска и школы №25 в Каслях. Также продолжается стройка сразу восьми образовательных учреждений области», — уточнил Текслер в своем telegram-канале. Школы появятся в новых районах Челябинска и пригороде, а также Магнитогорске, в поселках Увельском и Петропавловском. Будет начато строительство образовательных учреждений в поселке Димитрова в Магнитогорске и в Чурилово в Челябинске. Кроме того, будет продолжен капремонт. «За два прошлых года отремонтировали 28 школ региона. В этом году таких школ в списке шесть — тоже по всей области», — добавил Текслер. Речь идет о ремонте крыши, стен, пищеблоков, а также о новой мебели и оборудовании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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