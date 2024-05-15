В 2024 году планируется завершить строительство школы в Челяфбинске и Кастях. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
«В 2024 планируем завершить строительство новой школы в 34-м микрорайоне Челябинска и школы №25 в Каслях. Также продолжается стройка сразу восьми образовательных учреждений области», — уточнил Текслер в своем telegram-канале.
Школы появятся в новых районах Челябинска и пригороде, а также Магнитогорске, в поселках Увельском и Петропавловском. Будет начато строительство образовательных учреждений в поселке Димитрова в Магнитогорске и в Чурилово в Челябинске. Кроме того, будет продолжен капремонт.
«За два прошлых года отремонтировали 28 школ региона. В этом году таких школ в списке шесть — тоже по всей области», — добавил Текслер. Речь идет о ремонте крыши, стен, пищеблоков, а также о новой мебели и оборудовании.
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