Суд над опекуном погибшего мальчика Далера Бобиева закрыли от прессы

16 мая 2024 в 10:40 Размер текста - 17 +

Заседание проходит в гарнизонном военном суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев В Екатеринбургском гарнизонном военном суде началось рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении опекуна погибшего мальчика Александра Наумова. Заседание проходит в закрытом режиме, передает журналист URA.RU из зала суда. «Суд поддержал ходатайство гособвинителя и закрыл процесс от прессы. Причиной для этого стала государственная тайна. Речь о фактах жизни несовершеннолетних», — отметил корреспондент агентства. В конце июня 2023 года опекун ребенка Вероника Наумова сообщила в полицию о пропаже приемного сына Далера. На поиски вышли полицейские, волонтеры и спасатели. Спустя три дня мальчика нашли мертвым в гараже, который принадлежит семье опекуна. Силовики задержали женщину, отправив под стражу. Позже в уголовно деле появился еще один фигурант — муж опекунши Александр Наумов. Полная информация о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбургском гарнизонном военном суде началось рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении опекуна погибшего мальчика Александра Наумова. Заседание проходит в закрытом режиме, передает журналист URA.RU из зала суда. «Суд поддержал ходатайство гособвинителя и закрыл процесс от прессы. Причиной для этого стала государственная тайна. Речь о фактах жизни несовершеннолетних», — отметил корреспондент агентства. В конце июня 2023 года опекун ребенка Вероника Наумова сообщила в полицию о пропаже приемного сына Далера. На поиски вышли полицейские, волонтеры и спасатели. Спустя три дня мальчика нашли мертвым в гараже, который принадлежит семье опекуна. Силовики задержали женщину, отправив под стражу. Позже в уголовно деле появился еще один фигурант — муж опекунши Александр Наумов. Полная информация о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU.