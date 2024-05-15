15 мая 2024

Суд над опекуном погибшего мальчика Далера Бобиева закрыли от прессы

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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
Заседание проходит в гарнизонном военном суде Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

В Екатеринбургском гарнизонном военном суде началось рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении опекуна погибшего мальчика Александра Наумова. Заседание проходит в закрытом режиме, передает журналист URA.RU из зала суда.

«Суд поддержал ходатайство гособвинителя и закрыл процесс от прессы. Причиной для этого стала государственная тайна. Речь о фактах жизни несовершеннолетних», — отметил корреспондент агентства.

В конце июня 2023 года опекун ребенка Вероника Наумова сообщила в полицию о пропаже приемного сына Далера. На поиски вышли полицейские, волонтеры и спасатели. Спустя три дня мальчика нашли мертвым в гараже, который принадлежит семье опекуна. Силовики задержали женщину, отправив под стражу. Позже в уголовно деле появился еще один фигурант — муж опекунши Александр Наумов. Полная информация о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU.

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В Екатеринбургском гарнизонном военном суде началось рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении опекуна погибшего мальчика Александра Наумова. Заседание проходит в закрытом режиме, передает журналист URA.RU из зала суда. «Суд поддержал ходатайство гособвинителя и закрыл процесс от прессы. Причиной для этого стала государственная тайна. Речь о фактах жизни несовершеннолетних», — отметил корреспондент агентства. В конце июня 2023 года опекун ребенка Вероника Наумова сообщила в полицию о пропаже приемного сына Далера. На поиски вышли полицейские, волонтеры и спасатели. Спустя три дня мальчика нашли мертвым в гараже, который принадлежит семье опекуна. Силовики задержали женщину, отправив под стражу. Позже в уголовно деле появился еще один фигурант — муж опекунши Александр Наумов. Полная информация о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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