Суд над опекуном погибшего мальчика Далера Бобиева закрыли от прессы

В Екатеринбургском гарнизонном военном суде началось рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении опекуна погибшего мальчика Александра Наумова. Заседание проходит в закрытом режиме, передает журналист URA.RU из зала суда.
«Суд поддержал ходатайство гособвинителя и закрыл процесс от прессы. Причиной для этого стала государственная тайна. Речь о фактах жизни несовершеннолетних», — отметил корреспондент агентства.
В конце июня 2023 года опекун ребенка Вероника Наумова сообщила в полицию о пропаже приемного сына Далера. На поиски вышли полицейские, волонтеры и спасатели. Спустя три дня мальчика нашли мертвым в гараже, который принадлежит семье опекуна. Силовики задержали женщину, отправив под стражу. Позже в уголовно деле появился еще один фигурант — муж опекунши Александр Наумов. Полная информация о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU.
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