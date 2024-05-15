15 мая 2024

Мэрия Сургута раскрыла причины затопления дачного кооператива

Дачи в Сургуте затопило из-за скопления люда на реке Черная
© Служба новостей «URA.RU»
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СНТ "Газовик" в Сургуте затопило из-за скопления льда в реке Черная
СНТ "Газовик" в Сургуте затопило из-за скопления льда в реке Черная Фото:

Подтопление дачных участков в СНТ "Газовик" в Сургуте произошло из-за скопления льда на изгибах реки Черная. Затор спровоцировал значительный подъем уровня воды в реке и ее разлив. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Сургута.

"С помощью квадрокоптера проведено обследование акватории р. Черная, в ходе которого выявлены участки со скоплением льда на изгибах реки. В целях стабилизации паводковой ситуации Сургутской ГРЭС-2 максимально увеличен водосброс из водохранилища станции", — пояснили в мэрии города.

Специалисты управления по делам ГО и ЧС проводят работы по очистке русла реки Черная от льда и других препятствий. На сегодняшний день уровень воды на территории СНТ "Газовик" упал на 9 сантиметров. Власти города держат на контроле паводковую обстановку.

Ранее URA.RU сообщало о том, что уровень воды в реке Черная в Сургуте поднялся на 140 сантиметров. Это вызвало подтопление территории дачного товарищества "Газовик", где вода хлынула на участки и дорогу.

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Подтопление дачных участков в СНТ "Газовик" в Сургуте произошло из-за скопления льда на изгибах реки Черная. Затор спровоцировал значительный подъем уровня воды в реке и ее разлив. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Сургута. "С помощью квадрокоптера проведено обследование акватории р. Черная, в ходе которого выявлены участки со скоплением льда на изгибах реки. В целях стабилизации паводковой ситуации Сургутской ГРЭС-2 максимально увеличен водосброс из водохранилища станции", — пояснили в мэрии города. Специалисты управления по делам ГО и ЧС проводят работы по очистке русла реки Черная от льда и других препятствий. На сегодняшний день уровень воды на территории СНТ "Газовик" упал на 9 сантиметров. Власти города держат на контроле паводковую обстановку. Ранее URA.RU сообщало о том, что уровень воды в реке Черная в Сургуте поднялся на 140 сантиметров. Это вызвало подтопление территории дачного товарищества "Газовик", где вода хлынула на участки и дорогу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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