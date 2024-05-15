СНТ «Газовик» в Ханты-Мансийском автономном округе начало подтапливать водами из реки Черная, после вскрытия льда. Паводок уже достиг дорог и дачных участков. По словам местных жителей, там сложно даже проехать на машине.
«Вода хлынула на дорогу. Проехать на машине уже сложно», — рассказали югорчане телеканалу «Мегаполис».
Уровень воды в реке Черная поднялся на 140 сантиметров. URA.RU отправило запрос в администрацию Сургута. Ответ ожидается.
Недавно паводок достиг Нижневартовска. Река Обь подтопила Речной порт, а также дошла до дачного сектора. Вартовчане опасаются повторения сильного паводка 2015 года.
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