15 мая 2024

В ХМАО рекой затопило СНТ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Уровень воды в реке у СНТ "Газовик" в ХМАО поднялся на 140 сантиметров
Уровень воды в реке у СНТ "Газовик" в ХМАО поднялся на 140 сантиметров Фото:

СНТ «Газовик» в Ханты-Мансийском автономном округе начало подтапливать водами из реки Черная, после вскрытия льда. Паводок уже достиг дорог и дачных участков. По словам местных жителей, там сложно даже проехать на машине.

«Вода хлынула на дорогу. Проехать на машине уже сложно», — рассказали югорчане телеканалу «Мегаполис».

Уровень воды в реке Черная поднялся на 140 сантиметров. URA.RU отправило запрос в администрацию Сургута. Ответ ожидается.

Недавно паводок достиг Нижневартовска. Река Обь подтопила Речной порт, а также дошла до дачного сектора. Вартовчане опасаются повторения сильного паводка 2015 года.

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СНТ «Газовик» в Ханты-Мансийском автономном округе начало подтапливать водами из реки Черная, после вскрытия льда. Паводок уже достиг дорог и дачных участков. По словам местных жителей, там сложно даже проехать на машине. «Вода хлынула на дорогу. Проехать на машине уже сложно», — рассказали югорчане телеканалу «Мегаполис». Уровень воды в реке Черная поднялся на 140 сантиметров. URA.RU отправило запрос в администрацию Сургута. Ответ ожидается. Недавно паводок достиг Нижневартовска. Река Обь подтопила Речной порт, а также дошла до дачного сектора. Вартовчане опасаются повторения сильного паводка 2015 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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