В Екатеринбурге стартовал суд над вторым опекуном Далера Бобиева

Опекун Далера Александр Наумов уверял следствие, что не знал о гибели ребенка Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбургском гарнизонном военном суде стартовал суд над опекуном погибшего Далера Бобиева Александром Наумовым. В конце июня 2023 года о пропаже мальчика сообщила приемная мать Вероника Наумова. Ребенка искали полицейские, волонтеры и спасатели, а спустя три дня Далера нашли мертвым в гараже, который принадлежит семье опекуна. Подробности о суде над новым фигурантом — в онлайн-трансляции URA.RU.

11:35 По словам источника URA.RU, Наумов полностью отрицает свою причастность к убийству ребенка.

11:33 Опекун Далера ранее заявлял, что уголовное дело против него построено на показаниях старшей сестры Далера — Даши.

11:27 Помимо двоюродного брата погибшего мальчика, Шамсиддина Бобиева, на суде присутствует биологический отец Далера — Худжановиддин Бобиев, который вышедший в августе 2023 года по УДО из колонии.

11:23 Напомним, что изначально Александр проходил свидетелем по уголовному делу о смерти шестилетнего мальчика. Мужчина рассказывал, что когда приезжал весной 2023 года в Екатеринбург в отпуск, то спрашивал жену, где ребенок. «Вероника сказала, что мальчик у подруги», — пояснял Наумова. На деле Далер погиб в начале декабря 2022 года.

11:16 Брат мальчика сказал, что Александр Наумов себя так нагло ведет. «Они даже не извинились передо мной. Очень жду, чтобы их посадили на пожизненное, — сказал Шамсиддин.

11:12 Александра Наумова обвиняют в истязаниях ребенка. В суд он явился с двумя адвокатами.

Александр Наумов был на СВО, когда погиб Далер Фото: Илья Московец © URA.RU

11:08 Суд решил закрыть процесс от прессы. Причиной для этого стала государственная тайна: речь идет о фактах жизни несовершеннолетних, передает корреспондент.