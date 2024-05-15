Новая техника обошлась в 700 тысяч рублей Фото: Дмитрий Иванов

Лидер фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев откликнулся на просьбу бойцов-связистов, которым требовалось высокоточное оборудование, а также подарил госпиталю ВОВ устройство для проведения операций. Новая техника общей стоимостью 700 тысяч рублей поможет спасти сотни жизней, поделились с URA.RU в команде политика.

«Антидроновое ружье „Гарпия“ — незаменимое оборудование на спецоперации. Благодаря ночному прицелу и тепловизору помогает увидеть противника в темное время суток, эффективно устранить вражеские дроны и своевременно защитить военнослужащих. К тому же оно легкое и удобное в использовании, что тоже очень важно, когда солдат находится в полной боевой экипировке. Это высокоточное оборудование помогает нашим ребятам не только выполнять поставленные боевые задачи, но и сохранять здоровье, жизнь», — рассказал военный-связист с позывным «Казах».

Вихарев оперативно закупил все необходимое и в ближайшее время передаст оборудование батальону. Он отметил, что остается на связи с бойцами и будет и дальше им помогать ради победы.

Другой подарок депутат сделал госпиталю для ветеранов войн в Екатеринбурге. Туда требовалось устройство стоимостью 100 тысяч рублей для проведения операций на коже. Каждый день здесь проводят порядка 40 таких операций, и аппарат не только ускорит выздоровление пациентов, но и упростит работу хирургам.

«Существуют раны, которые без кожно-пластических операций будут заживать долго, либо их заживление будет в принципе невозможно. С помощью аппарата Электродерматом дисковый ДЭ-60-01 можно добиться более быстрого заживления ран и ранней реабилитации пациентов. Оборудование тут будет очень востребовано!» — отметил замначальника госпиталя по хирургии Александр Виноградский.

Ранее Алексей Вихарев передал екатеринбургским артиллеристам квадрокоптер DJI Mavik 3T с тепловизором стоимостью почти 700 тысяч рублей, который сейчас уже сложно найти в продаже. В целом же за два года депутат направил на помощь бойцам свыше 52 миллионов рублей — на технику и электронику, в рамках гуманитарной помощи.

Фото: Дмитрий Иванов

Фото: Дмитрий Иванов

Фото: Дмитрий Иванов

Фото: Дмитрий Иванов