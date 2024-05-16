В Челябинске арестован водитель иномарки, сбивший в пьяном виде насмерть женщину

В Челябинске арестован 29-летний мужчина за совершение смертельного наезда на 55-летнюю женщину-пешехода. Обвиняемого заключили под стражу на два месяца, сообщили 16 мая в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Прокуратура города Челябинска поддержала ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 29-летнего местного жителя, обвиняемого по п. «а» части 4 статьи 264 УК РФ. Установлено, что обвиняемый 11 мая около 20:00, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем КИА CERATO, около дома 33 по улице Румянцева в Металлургическом районе произвел наезд на 55-летнюю женщину», - сообщили в пресс-службе.
Как сообщили в пресс-службе, женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель был в нетрезвом состоянии. От полученных телесных повреждений женщина скончалась. Центральным районным судом города Челябинска в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
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