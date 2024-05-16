Суд арестовал VIP-росгвардейца Сергея Самохина на два месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Задержанный ФСБ в Челябинске по подозрению в превышении должностных полномочий и взяточничество высокопоставленный офицер Росгвардии Сергей Самохин арестован на два месяца. Такое решение принял 16 мая Тракторозаводский районный суд, передает из зала заседаний корреспондент URA.RU.

В ходе избрания меры пресечения следователь попросил удалить присутствующих в зале сослуживцев Самохина. По его словам, в дальнейшем им предстоит дать показания в СКР и не должны присутствовать при заседании.

«Вину Самохин не признал, от дачи показаний отказался. Органы предварительного следствия полагают, что в отношении Самохина необходимо избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Он обладает исчерпывающими сведениями о свидетелях, может оказать давление на них и помешать расследованию. Кроме того, Самохин проверяется на причастность к другим преступлениям», — сообщил суду представитель СКР.

Адвокат, в свою очередь, настаивал на домашнем аресте. Его ходатайство поддержал сам Самохин, но не поддержал прокурор. Заметив, что наличие положительных характеристик, семьи, связей не является основанием для избрания мягкой меры пресечения. В результате судья встал на сторону следствия и прокуратуры. Самохина отправили в СИЗО до 15 июля.

Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. Они же осуществляют оперативное сопровождение дела.

«Нарушение выявлено при содействии подразделений собственной безопасности Росгвардии. Проводится комплекс мероприятий, до завершения которого комментарии преждевременны», — заявили также URA.RU в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Сергей Самохин не признал вину и отказался от показаний Фото: Павел Сидоров © URA.RU

Сослуживцев подполковника Самохина попросили покинуть зал — им самим еще предстоит давать показания Фото: Павел Сидоров © URA.RU