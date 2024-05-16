Опекун шестилетнего Далера Бобиева обвинил в смерти мальчика приемную дочь

Опекун Александр Наумов, обвиняемый в истязаниях шестилетнего приемного сына Далера Бобиева, переложил вину за смерть мальчика на приемную дочь Дашу. Девочка, являющаяся сводной сестрой Далера, также воспитывалась в семье Наумовых. Об этом сообщил биологический отец ребенка Худжановиддин Бобиев.
"Наумов свою вину не признает, обвиняет в смерти моего сына Дашу, сводную сестру Далера. У него нет сочувствия к ребенку. Он просто перекладывает вину на других людей", — заявил Худжановиддин Бобиев.
23 июня 2023 года Вероника Наумова сообщила о пропаже приемного сына Далера Бобиева. Несмотря на масштабные поиски, тело мальчика было найдено через три дня в гараже семьи Наумовых. В ходе расследования стало известно о возможной причастности к трагедии не только опекунши, но и ее мужа Александра Наумова. Громкая история о поисках приемного ребенка — в сюжете URA.RU.
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