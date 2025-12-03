Михаил Галустян неожиданно нагрянет к екатеринбуржцам: где его ловить

Михаил Галустян пообщается со зрителями Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Шоумен Михаил Галустян встретится с екатеринбуржцами, чтобы вместе посмотреть новый новогодний фильм «Невероятные приключения Шурика». Также актер раздаст автографы и сфотографируется со всеми желающими. Также горожан ждут концерты Елены Ваенги и Павла Воли, турнир по паделу с выступлением Zivert, аукцион с Ксенией Корнеевой и открытие зимнего сезона в парке Маяковского. Все самые интересные события пятницы и выходных — в афише URA.RU.

5 декабря

Концерт группы «Сироткин» 16+

Инди-группа исполнит как проверенные временем хиты («Выше домов», «Планы на это лето», «Август»), так и новые композиции. Мероприятие пройдет в «Фабрике Event Hall» в 19:00, билеты — от 3000 рублей.

«Сироткин» даст сольный концерт Фото: Размик Закарян © URA.RU

Концерт NEO CLASSIC ORCHESTRA 0+

Оркестр сыграет посреди тысячи свечей в фудмаркете Estory. Екатеринбуржцев ждут мировые хиты неоклассики и новогодние подарки. Начало в 19:00 в ТРЦ «Гринвич», вход свободный.

«Ночное свидание: концерт-энигма» 18+

«Урал Опера Балет» готовит премьеру «Быстрые свидания» с участием восьми композиторов и семи хореографов. В ночь перед спектаклем в Атриуме Ельцин Центра состоится концерт для всех желающих. Начало в 22:00, вход свободный.

Вечеринка «Олдскулы» 18+

В клубе «Нирвана» прозвучат каверы на песни Nirvana, The Cranberries, Green Day и другие хиты. Также будет акустика от MC Кирилла Raus и DJ Сани Толстого, сега-зона, бирпонг и караоке. Начало в 23:00, билеты — от 500 рублей.

Фестиваль «Кинопроба» 12+

В рамках события для киношкол со всего мира в финальный день пройдут показы анимации и игровых фильмов. Также в 19:00 состоится церемония закрытия и демонстрация фильмов-победителей. Мероприятие пройдет в «Доме кино», вход свободный.

Екатеринбуржцы смогут познакомиться с игрой в падел Фото: Илья Московец © URA.RU

Фестиваль «Пиратская Станция» 18+

На легендарный фест приедут семь звездных диджеев, включая гостя из Сербии. Мероприятие пройдет в 20:00 в «Свободе», билеты — от 3400 рублей.

Международный турнир лиги падела RCC 6+

Екатеринбуржцы могут посетить игру по паделу бесплатно. В программе — турнир суперзвезд «Легенды падела» с топовыми мировыми игроками и Зимний кубок для категорий В и С, а на закрытии ждет выступление певицы Zivert. Спортивные состязания продлятся до 6 декабря включительно, на финальную часть (после 17:00) в воскресенье необходимо приобрести билет в кассах, стоимость — 1000 рублей.

Соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина 0+

Нижний Тагил примет лучших летающих лыжников и лыжных двоеборцев из России, Беларуси и Казахстана с 5 по 7 декабря с 10:00. Событие пройдет на базе спортивной школы олимпийского резерва «Аист», вход свободный.

Православная ярмарка «Рождественский подарок» 12+

До 9 декабря все желающие смогут закупиться подарками, ювелирными изделиями, новогодними украшениями, одеждой, книгами, товарами для здоровья, монастырскими и фермерскими продуктами. Также на площадке будет пребывать икона великомученицы Екатерины, святой покровительницы Екатеринбурга. Посетить ярмарку можно с 10:00 до 19:00 в Уральском центре развития дизайна, вход свободный.

6 декабря

Концерт группы «Антарктида» 18+

В столицу Урала приедет группа, исполняющая пауэр-метал, симфо-рок и хэви-метал. Поклонники смогут насладиться музыкой «Антарктиды» в баре «Пристанище» в 20:00. Билеты — от 2200 рублей.

Рокерский концерт будет приватным Фото: Размик Закарян © URA.RU

Концерт певица Просто Лера 12+

Белорусская поп- и инди-исполнительница даст концерт в Center Club. Мероприятие начнется в 18:00, билеты — от 2000 рублей.

Концерт группы El Mashe 18+

В клубе «Свобода» команда выступит с новым виниловым альбомом. Музыканты исполнят самые яркие хиты и треки с только что выпущенной пластинки. Концерт начнется в 18:30, билеты — от 1700 рублей.

Концерт певца VERBEE 16+

Артист, чьи треки оказываются на верхних строчках чартов, споет в «Пространстве Ц». Начало концерта в 19:00, билеты — от 1500 рублей.

«Дискач 90-х» 12+

Тусовку в стиле «лихих 90-х» устроят во Дворце игровых видов спорта. Своими выступлениями горожан порадуют Hi-Fi, Акула (Оксана Почепа), Данко, «Стрелки» (Юлия Беретта), «Русский размер», «Отпетые мошенники» и другие легенды. Большая вечеринка стартует в 19:00, билеты — от 2000 рублей.

В списке хедлайнеров «Дискача 90-х» есть «Отпетые мошенники» Фото: Размик Закарян © URA.RU

Концерт Павла Воли 18+

Известный российский юморист выступит в «МТС Live Холл» 6 и 7 декабря. Программа будет посвящена повседневным темам, близким каждому зрителю. Начало запланировано на 19:00, билеты — от 18 тысяч рублей.

День рождения «Стаи» 18+

Команда, которая устраивает зажигательные вечеринки, отметит семилетие в клубе с друзьями. Гостей ждет музыкальный камбэк 2018-2025 годов, шоу-программа и секретный гость. Начало в 23:00 в «Фабрике», билеты — от 1199 рублей.

Спецпоказ фильма с участием Михаила Галустяна 12+

В «Премьер Зал Парк Хаус» пройдет встреча с популярным шоуменом. Зрители смогут взять автограф и сделать фото, но для этого надо купить билет на показ фильма «Невероятные приключения Шурика». Начало в 18:00, билеты — 800 рублей.

Открытие «Снежного парка» в ЦПКиО 0+

В парке Маяковского екатеринбуржцы откроют одну из главных новогодних площадок. Сначала посетителей встретят светящиеся фигуры и музыка, затем покажут спектакль «Автобус Чудес» от «МорэS» с жонглированием и фокусами, а в финале зажжется елка. Начало в 16:30, вход свободный.

Гуляния в главном парке Екатеринбурга пройдут в ближайшую субботу Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Семейный праздник «Уют как в кино» 0+

Праздник с кинопоказами, мастер-классами, выступлением хора и розыгрышем подарков проведут в интерьерном центре «Уют Холл». Начало в 16:00, вход свободный, но на мастер-классы нужна предварительная регистрация.

Фестиваль самопознания «Ночь психологии» 18+

На мероприятии участников ждут два зала мастер-классов, зал практик: игры МАК, арт-терапия, расстановки, консультации психологов и экспертов, а также терапия с собаками. Начало в 13:00 в «Атриум Палас Отель», вход свободный.

Аукцион с Ксенией Корнеевой 16+

Аукционный дом Wellot представит уникальные лоты, а также гостей ждет шоу и развлекательная программа. Ведущей вечера станет участница шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева. Начало в 17:00 в «Синара Центре», билет — 5000 рублей.

Прочувствовать атмосферу приближающегося праздника можно вместе с домашними любимцами Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

«Хвостатый Новый год» 0+

Горожан и их пушистых друзей на мероприятие, где пройдут конкурс костюмов на новогоднюю тематику с призами и викторина. Начало в 14:00 в ТЦ «Радуга Парк», вход свободный.

Презентация книги «Заводские настройки» 16+

Писательница Александра Ручьева презентует книгу «Заводские настройки» в «Доме Книги». Автор с детства увлекалась работой с металлом, а ее роман основан на реальных событиях и рассказывает о пути инженера через производственные трудности и личные открытия. Начало в 14:00, вход свободный.

7 декабря

Концерт Елены Ваенга 16+

Певица Елена Ваенга, известная своими хитами «Курю» и «Шопен», выступит с двумя концертами в концертном зале «Космос». Она поразит зрителей своим живым исполнением и импровизацией. Мероприятия запланированы на 15:00 и 19:00, билеты — от 2300 рублей.

Вечеринка «Как отпраздновать Новый год» 18+

Специалисты библиотек Екатеринбурга приглашают на новогодний вечер в баре «Самоцвет». В программе — быстрые знакомства, гадания, предсказания, лекции «Классики под елкой», «Новогодняя хроника: одежда, аксессуары», «Учимся у классиков: подарки» и открытый микрофон. Начало в 17:30, вход свободный, по регистрации.

Выходной можно провести на баскетбольном матче Фото: Александр Константинов © URA.RU

«Музыкальная ЗООтуса» 18+

В баре «Молодость» можно будет пообщаться с собаками, поучаствовать в музыкальной викторине и потанцевать. Начало в 17:00, вход — 500 рублей (деньги пойдут на помощь животным).

БК «Уралмаш» — БК «Зенит» 0+

Команды выяснят, кто сильнее, в рамках Единой Лиги ВТБ. Матч пройдет во Дворце игровых видов спорта в 17:00, билеты — от 300 рублей.

Фестиваль «Соседский день» 16+

На «Хлебозаводе №6» екатеринбуржцев ждут экскурсии по музейному пространству и интерактив, настольные игры, творческие активности, лекции, мастер-классы и вечер воспоминаний. Начало в 12:00, вход свободный.

Детский исторический фестиваль 0+

Участники освоят фехтование, актерское мастерство, создание сладостей и народных кукол, узнают о работе художника по костюмам и озвучивании немого кино. Начало в 12:00 в Музее истории Екатеринбурга, билеты — 400 рублей.

Крестный ход пройдет в День святой Екатерины Фото: Анна Майорова © URA.RU

Крестный ход 0+

Крестный ход пройдет от Свято-Троицкого собора до часовни великомученицы Екатерины на площади Труда. Начало в 9:00, присоединиться к мероприятию могут все желающие.

Конкурс «Главная Снегурочка» 0+

В ТРЦ Veer Mall выберут главную Снегурочку и главного Деда Мороза Екатеринбурга. Помимо определения победителей, посетителей центра ждут яркое шоу и дефиле. Начало в 15:00 в Атриуме, вход свободный.

Вечер современного танца в «Л52» 16+

Танцевальная компания ACTOUT представит три спектакля — «Сожитель», «Две портняжки» и «С запахом». Начало в 18:00 в креативном кластере «Л52», билеты — 600 рублей.

Дегустация безалкогольных вин 16+