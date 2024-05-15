15 мая 2024

Глава полиции ХМАО отправился по региону для проверки подчиненных. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава полиции ХМАО Сергей Ветохин отправился в поездку по региону
Глава полиции ХМАО Сергей Ветохин отправился в поездку по региону Фото:

Глава югорской полиции Сергей Ветохин начал поездки по городам и районам ХМАО с рабочим визитом. В первую очередь он посетил ОМВД Нефтеюганска, Нефтеюганского района и Пыть-Яха, сообщает пресс-служба полиции округа на своем сайте.

«Рабочую поездку начальник УМВД России по ХМАО полковник полиции Сергей Ветохин начал с проведения оперативного совещания в ОМВД России по г. Пыть-Яху. В ходе заседания рассмотрены результаты работы подразделения в текущем году, а также дана оценка степени влияния на состояние оперативной обстановки профилактических мер, предпринимаемых городским отделом полиции», – сообщает пресс-служба.

Далее Ветохин посетил Нефтеюганск и Нефтеюганский район. Оценил работу дежурной смены, качество работы с населением и состояние помещений для содержания югорчан, которые задержаны за административные правонарушения.

«Особое внимание было обращено на качество и полноту расследования уголовных дел, находящихся в производстве следственного подразделения. В отделе по вопросам миграции Сергей Александрович оценил работу по предоставлению государственных услуг гражданам», – сообщает пресс-служба полиции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава югорской полиции Сергей Ветохин начал поездки по городам и районам ХМАО с рабочим визитом. В первую очередь он посетил ОМВД Нефтеюганска, Нефтеюганского района и Пыть-Яха, сообщает пресс-служба полиции округа на своем сайте. «Рабочую поездку начальник УМВД России по ХМАО полковник полиции Сергей Ветохин начал с проведения оперативного совещания в ОМВД России по г. Пыть-Яху. В ходе заседания рассмотрены результаты работы подразделения в текущем году, а также дана оценка степени влияния на состояние оперативной обстановки профилактических мер, предпринимаемых городским отделом полиции», – сообщает пресс-служба. Далее Ветохин посетил Нефтеюганск и Нефтеюганский район. Оценил работу дежурной смены, качество работы с населением и состояние помещений для содержания югорчан, которые задержаны за административные правонарушения. «Особое внимание было обращено на качество и полноту расследования уголовных дел, находящихся в производстве следственного подразделения. В отделе по вопросам миграции Сергей Александрович оценил работу по предоставлению государственных услуг гражданам», – сообщает пресс-служба полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...