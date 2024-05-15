Глава югорской полиции Сергей Ветохин начал поездки по городам и районам ХМАО с рабочим визитом. В первую очередь он посетил ОМВД Нефтеюганска, Нефтеюганского района и Пыть-Яха, сообщает пресс-служба полиции округа на своем сайте.
«Рабочую поездку начальник УМВД России по ХМАО полковник полиции Сергей Ветохин начал с проведения оперативного совещания в ОМВД России по г. Пыть-Яху. В ходе заседания рассмотрены результаты работы подразделения в текущем году, а также дана оценка степени влияния на состояние оперативной обстановки профилактических мер, предпринимаемых городским отделом полиции», – сообщает пресс-служба.
Далее Ветохин посетил Нефтеюганск и Нефтеюганский район. Оценил работу дежурной смены, качество работы с населением и состояние помещений для содержания югорчан, которые задержаны за административные правонарушения.
«Особое внимание было обращено на качество и полноту расследования уголовных дел, находящихся в производстве следственного подразделения. В отделе по вопросам миграции Сергей Александрович оценил работу по предоставлению государственных услуг гражданам», – сообщает пресс-служба полиции.
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