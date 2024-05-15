Погибший ушел на СВО в ноябре 2023 года
В зоне проведения спецоперации погиб бывший сотрудник противопожарной службы ЯНАО Алексей Минин. Об это сообщили в окружном департаменте гражданской защиты.
"При выполнении воинского долга в ходе боевых действий трагически погиб наш коллега Алексей Минин. Невосполнимая потеря для всех нас", — рассказали в официальном telegram-канале департамента.
Минин работал заместителем начальника отдела в противопожарной службе ЯНАО. В ноябре 2023 года ушел добровольцем на СВО.
Алексей Минин
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