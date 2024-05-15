15 мая 2024

Доброволец из ЯНАО погиб на СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Погибший ушел на СВО в ноябре 2023 года
Погибший ушел на СВО в ноябре 2023 года Фото:

В зоне проведения спецоперации погиб бывший сотрудник противопожарной службы ЯНАО Алексей Минин. Об это сообщили в окружном департаменте гражданской защиты.

"При выполнении воинского долга в ходе боевых действий трагически погиб наш коллега Алексей Минин. Невосполнимая потеря для всех нас", — рассказали в официальном telegram-канале департамента.

Минин работал заместителем начальника отдела в противопожарной службе ЯНАО. В ноябре 2023 года ушел добровольцем на СВО.

Алексей Минин
Алексей Минин
Фото:

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В зоне проведения спецоперации погиб бывший сотрудник противопожарной службы ЯНАО Алексей Минин. Об это сообщили в окружном департаменте гражданской защиты. "При выполнении воинского долга в ходе боевых действий трагически погиб наш коллега Алексей Минин. Невосполнимая потеря для всех нас", — рассказали в официальном telegram-канале департамента. Минин работал заместителем начальника отдела в противопожарной службе ЯНАО. В ноябре 2023 года ушел добровольцем на СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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