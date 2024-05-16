Минобороны: уничтожены 11 беспилотных катеров, следовавших к Крыму

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Черном Море уничтожены 11 катеров противника, сообщили в Минобороны
В Черном Море уничтожены 11 катеров противника, сообщили в Минобороны Фото:

В Черном море были уничтожены 11 безэкипажных катеров, которые направлялись в сторону Крыма. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. 

"Были обнаружены, следовавшие в направлении Крымского полуострова, безэкипажные катера ВМС Украины. 11 безэкипажных катеров были уничтожены", — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в telegram-канале ведомства. 

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении над полуостровом пяти ракет ATACMS. В ведомстве назвали атаку попыткой ударов по стратегическим объектам РФ. Попытка удара произошла 23:00 по мск, пишет MK.RU

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Черном море были уничтожены 11 безэкипажных катеров, которые направлялись в сторону Крыма. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.  "Были обнаружены, следовавшие в направлении Крымского полуострова, безэкипажные катера ВМС Украины. 11 безэкипажных катеров были уничтожены", — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в telegram-канале ведомства.  Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении над полуостровом пяти ракет ATACMS. В ведомстве назвали атаку попыткой ударов по стратегическим объектам РФ. Попытка удара произошла 23:00 по мск, пишет MK.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...