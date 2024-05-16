Минобороны: уничтожены 11 беспилотных катеров, следовавших к Крыму

В Черном Море уничтожены 11 катеров противника, сообщили в Минобороны
В Черном море были уничтожены 11 безэкипажных катеров, которые направлялись в сторону Крыма. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"Были обнаружены, следовавшие в направлении Крымского полуострова, безэкипажные катера ВМС Украины. 11 безэкипажных катеров были уничтожены", — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в telegram-канале ведомства.
Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении над полуостровом пяти ракет ATACMS. В ведомстве назвали атаку попыткой ударов по стратегическим объектам РФ. Попытка удара произошла 23:00 по мск, пишет MK.RU.
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