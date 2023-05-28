Высокопоставленного челябинского силовика выпустили из СИЗО

29 мая 2023 в 09:57 Размер текста - 17 +

У следствия не нашлось оснований для продления срока содержания в СИЗО Андрея Мельникова Фото: Илья Московец © URA.RU Начальника отдела уголовного розыска отдела полиции «Северо-Западный» в Челябинске подполковника полиции Андрея Мельникова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, спустя полгода ареста выпустили из СИЗО. Как сообщил URA.RU адвокат Мельникова, Ангелина Малахова, на него наложили запрет определенных действий. «Сторона защиты вышла в суд с ходатайством об установлении запрета определенных действий. Суд нашу просьбу удовлетворил», — сообщила URA.RU Малахова. По словам адвоката, сроки запрета большие, около года. Все это объясняется тяжестью статьи. Однако, новых оснований для того, чтобы продлить содержание под стражей у следствия не нашлось. При этом вину Мельников не признал, отказался заключать досудебное соглашение. Мельникова задержали в конце ноября 2022 года. Ему были предъявлены обвинения по п «г», «е» ч.3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Следствие полагает, что он вместе с коллегой выбил из сотрудницы УК «Приоритет» признательные показания о подделке подписей собрания жильцов. На период следствия полицейские были отстранены от службы. В случае доказательства виновности — они будут уволены из органов внутренних дел и подвержены наказанию.

Начальника отдела уголовного розыска отдела полиции «Северо-Западный» в Челябинске подполковника полиции Андрея Мельникова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, спустя полгода ареста выпустили из СИЗО. Как сообщил URA.RU адвокат Мельникова, Ангелина Малахова, на него наложили запрет определенных действий. «Сторона защиты вышла в суд с ходатайством об установлении запрета определенных действий. Суд нашу просьбу удовлетворил», — сообщила URA.RU Малахова. По словам адвоката, сроки запрета большие, около года. Все это объясняется тяжестью статьи. Однако, новых оснований для того, чтобы продлить содержание под стражей у следствия не нашлось. При этом вину Мельников не признал, отказался заключать досудебное соглашение. Мельникова задержали в конце ноября 2022 года. Ему были предъявлены обвинения по п «г», «е» ч.3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Следствие полагает, что он вместе с коллегой выбил из сотрудницы УК «Приоритет» признательные показания о подделке подписей собрания жильцов. На период следствия полицейские были отстранены от службы. В случае доказательства виновности — они будут уволены из органов внутренних дел и подвержены наказанию.