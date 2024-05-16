В тюменском селе прорвало дамбу и началась экстренная эвакуация населения

16 мая 2024 в 19:07 Размер текста - 17 +

Жителей села Большой Карагай просят покинуть местность из-за паводка (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В селе Большой Карагай (Тюменская область) паводковые воды разрушили земляную дамбу. Как сообщает инфоцентр правительства региона, жителей просят покинуть территорию. «В селе Большой Карагай вода прорвалась через земляную насыпь. Эвакуация жителей продолжается. Вода продолжает прибывать. Соберите все документы, вещи. Нами предоставлен транспорт для переезда в безопасное место. Прошу вас не рисковать!», — указано в сообщении. Ближайший пункт временного размещения находится в селе Дубровное. Сейчас в нем живут 13 человек, включая двух детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Большой Карагай (Тюменская область) паводковые воды разрушили земляную дамбу. Как сообщает инфоцентр правительства региона, жителей просят покинуть территорию. «В селе Большой Карагай вода прорвалась через земляную насыпь. Эвакуация жителей продолжается. Вода продолжает прибывать. Соберите все документы, вещи. Нами предоставлен транспорт для переезда в безопасное место. Прошу вас не рисковать!», — указано в сообщении. Ближайший пункт временного размещения находится в селе Дубровное. Сейчас в нем живут 13 человек, включая двух детей.