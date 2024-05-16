Медведев назвал поездку Зеленского в Харьков прощальной

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Харьков 16 мая является прощальным. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Сильный ход. Прощальный визит. Монетку кинул в воду?» — поинтересовался Дмитрий Медведев. К своему посту зампред прикрепил фотографию, на которой казнят итальянского диктатора времен Второй Мировой войны Бенито Муссолини.
Ранее Зеленский в интервью западной прессе допустил потерю Харькова Украиной. По его словам, для отстаивания города стране достаточно двух зенитно-ракетных комплексов Patriot, пишет RT.
Кроме того, стало известно, что украинский лидер 16 мая прибыл в Харьков, где провел заседание по ситуации на фронте на фоне наступления ВС России на харьковском направлении, передает MK.RU.
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