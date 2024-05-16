Путин выразил соболезнования родным и близким Андрияки

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного художника РФ Сергея Андрияки, который ушел из жизни на 66 году. Соответствующее обращение главы опубликовано на официальном сайте Кремля.
"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Сергея Николаевича Андрияки", — подчеркнул Владимир Путин. Говоря об ушедшем художнике, президент подчеркнул, что тот был талантливым, вдохновленным и творческим человеком. Анлрияка также всегда был открыт к добру, уточнил российский глава.
Сергей Андрияка ушел из жизни 16 мая. До этого он долго боролся с онкологическим заболеванием. Со слов очевидцев, последней фразой художник стало: "Всех люблю". URA.RU собрало всю доступную биографическую информацию о художнике в одном материале.
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