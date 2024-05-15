Депутат заксобрания ХМАО Степан Пыталев, который считается теневым мэром Нефтеюганска, собирает полностью подконтрольную гордуму. На предварительное голосование "Единой России" на три округа, где проходят довыборы, заявилась тройка претендентов, близких к парламентарию. Об этом URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте.
«В думе не останется ни одного депутата, который смог бы открыто выступать против Пыталева. Все трое — соратники Пыталева. Это Дмитрий Третьяков, Наталья Терегулова и Виталий Росинский», — прогнозирует инсайдер.
По данным с сайта ПГЕР, на округе №9 зарегистрировался Дмитрий Третьяков, исполнительный директор ООО «Магнит». Он известен голодовкой после решения суда о снятии его кандидатуры из-за подкупа избирателей в 2018 году. Избрание Третьякова в предыдущем созыве помогло Пыталеву собрать думу, сплошь состоявшую из единороссов и добиться перевеса в борьбе с экс-мэром Дегтяревым.
На округе №15 фаворитом считается давняя соратница и помощница Пыталева Наталья Терегулова, журналистка и редактор сети городских пабликов. Третьим кандидатом от «теневого главы» на округе №18 стал Виталий Росинский, директор «Энерго-утилизационной компании», учредитель которой Сергей Чолаков связан, по данным из открытых источников, с компанией Пыталева «Экос» — регоператором ТКО в Омске.
Дозвониться до Пыталева URA.RU не удалось. Он не ответил на звонок журналиста агентства. Редакция не располагает телефонами Росинского и Третьякова. Терегулова в беседе с корреспондентом сообщила, что идет на выборы, потому что получает очень много обращений граждан и не только быть общественницей, но и помогать родному городу становиться лучше.
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