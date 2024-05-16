Пушилин раскрыл подробности о погибших при обстреле ВСУ Донецка

В Донецке из-за обстрела ВСУ погибли две женщины 1986 и 1980 годов рождения. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«При варварском обстреле остановки "Школа №106" в Петровском районе Донецка под огонь попали мать и дочь — к сожалению, мама 1986 года рождения скончалась на месте. На операционном столе скончалась вторая женщина – 1980 года рождения, раненная при этом обстреле», — написал Денис Пушилин у себя в telegram-канале.
Губернатор уточнил, что еще трое получили ранения разной степени тяжести. Так, пострадали девочка 2018 года рождения и двое мужчин 1952-го и 1987 годов рождения.
В этот же день ВСУ обстреляли Макеевку. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) сообщило, что украинской армией впервые была применена бомба малого диаметра наземного базирования (GLSDB), передает Life.
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