Пушилин раскрыл подробности о погибших при обстреле ВСУ Донецка

Пушилин: при обстреле ВСУ Донецка погибли две женщины
© Служба новостей «URA.RU»
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Денис Пушилин сообщил о двух жертвах и троих пострадавших из-за обстрела ВСУ
Денис Пушилин сообщил о двух жертвах и троих пострадавших из-за обстрела ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Донецке из-за обстрела ВСУ погибли две женщины 1986 и 1980 годов рождения. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«При варварском обстреле остановки "Школа №106" в Петровском районе Донецка под огонь попали мать и дочь — к сожалению, мама 1986 года рождения скончалась на месте. На операционном столе скончалась вторая женщина – 1980 года рождения, раненная при этом обстреле», — написал Денис Пушилин у себя в telegram-канале.

Губернатор уточнил, что еще трое получили ранения разной степени тяжести. Так, пострадали девочка 2018 года рождения и двое мужчин 1952-го и 1987 годов рождения.

В этот же день ВСУ обстреляли Макеевку. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) сообщило, что украинской армией впервые была применена бомба малого диаметра наземного базирования (GLSDB), передает Life

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В Донецке из-за обстрела ВСУ погибли две женщины 1986 и 1980 годов рождения. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «При варварском обстреле остановки "Школа №106" в Петровском районе Донецка под огонь попали мать и дочь — к сожалению, мама 1986 года рождения скончалась на месте. На операционном столе скончалась вторая женщина – 1980 года рождения, раненная при этом обстреле», — написал Денис Пушилин у себя в telegram-канале. Губернатор уточнил, что еще трое получили ранения разной степени тяжести. Так, пострадали девочка 2018 года рождения и двое мужчин 1952-го и 1987 годов рождения. В этот же день ВСУ обстреляли Макеевку. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) сообщило, что украинской армией впервые была применена бомба малого диаметра наземного базирования (GLSDB), передает Life. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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