Блогер из Сургута Екатерина Николаева стала звездой соцсетей, опубликовав видео с енотом Веней, который устроил погром в квартире. Девушка сообщила URA.RU. что пушистый проказник живет у нее почти 10 лет.
«Енот у меня уже восемь лет. Я не первый раз забываю закрывать балкон. Но раньше не снимала это. Постоянно с енотом что-то публикую решила и это опубликовать», — сообщила Николаева.
В итоге видео посмотрели 729 тысяч человек в социальной сети Instagram (запрещен на территории РФ). Сама девушка сообщила, что не ожидала такой популярности. Она и дальше продолжит снимать видео с енотом.
Видео: Екатерина Николаева, Instagram (запрещен на территории РФ) / kaashaa3
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