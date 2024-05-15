15 мая 2024

Блогер из Сургута стала звездой соцсетей благодаря видео с енотом. Видео

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Енот из Сургута устроил погром в квартире хозяйки и прославился на всю страну
Енот из Сургута устроил погром в квартире хозяйки и прославился на всю страну Фото:

Блогер из Сургута Екатерина Николаева стала звездой соцсетей, опубликовав видео с енотом Веней, который устроил погром в квартире. Девушка сообщила URA.RU. что пушистый проказник живет у нее почти 10 лет.

«Енот у меня уже восемь лет. Я не первый раз забываю закрывать балкон. Но раньше не снимала это. Постоянно с енотом что-то публикую решила и это опубликовать», — сообщила Николаева.

В итоге видео посмотрели 729 тысяч человек в социальной сети Instagram (запрещен на территории РФ). Сама девушка сообщила, что не ожидала такой популярности. Она и дальше продолжит снимать видео с енотом.

Видео: Екатерина Николаева, Instagram (запрещен на территории РФ) / kaashaa3

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Блогер из Сургута Екатерина Николаева стала звездой соцсетей, опубликовав видео с енотом Веней, который устроил погром в квартире. Девушка сообщила URA.RU. что пушистый проказник живет у нее почти 10 лет. «Енот у меня уже восемь лет. Я не первый раз забываю закрывать балкон. Но раньше не снимала это. Постоянно с енотом что-то публикую решила и это опубликовать», — сообщила Николаева. В итоге видео посмотрели 729 тысяч человек в социальной сети Instagram (запрещен на территории РФ). Сама девушка сообщила, что не ожидала такой популярности. Она и дальше продолжит снимать видео с енотом. Видео: Екатерина Николаева, Instagram (запрещен на территории РФ) / kaashaa3
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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