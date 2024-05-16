16 мая 2024

У пермяка, который убил и ограбил женщину, нашли психическое расстройство

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Судебное заседании по делу Тимура Бекмансурова в Пермском краевом суде. Пермь, уголовное дело, прокурор, приговор, следствие, гособвинитель, суд, преступление
Экспертиза обнаружила психическое расстройство у пермяка, убившего женщину (архивное фото) Фото:

Житель Перми жестоко убивший и ограбивший женщину оказался психически больным. Это было установлено в результате экспертизы. Информация об этом опубликована в telegram-канале представителей регионального СУ СК России.

«Мужчина убил 12 сентября 2023 года жительницу Перми двумя ножами и похитил деньги потерпевшей. Его проверили на психолого-психиатрической судебной экспертизе. Установлено, что он страдает психическим расстройством и нуждается в применении принудительного лечения», — говорится в сообщении представителей Следственного комитета.

На пермяка следователи собрали необходимые доказательства по факту преступления. Уголовное дело направлено в суд, уточнили в ведомстве.

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Житель Перми жестоко убивший и ограбивший женщину оказался психически больным. Это было установлено в результате экспертизы. Информация об этом опубликована в telegram-канале представителей регионального СУ СК России. «Мужчина убил 12 сентября 2023 года жительницу Перми двумя ножами и похитил деньги потерпевшей. Его проверили на психолого-психиатрической судебной экспертизе. Установлено, что он страдает психическим расстройством и нуждается в применении принудительного лечения», — говорится в сообщении представителей Следственного комитета. На пермяка следователи собрали необходимые доказательства по факту преступления. Уголовное дело направлено в суд, уточнили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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