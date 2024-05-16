У пермяка, который убил и ограбил женщину, нашли психическое расстройство

17 мая 2024 в 00:40 Размер текста - 17 +

Экспертиза обнаружила психическое расстройство у пермяка, убившего женщину (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Житель Перми жестоко убивший и ограбивший женщину оказался психически больным. Это было установлено в результате экспертизы. Информация об этом опубликована в telegram-канале представителей регионального СУ СК России. «Мужчина убил 12 сентября 2023 года жительницу Перми двумя ножами и похитил деньги потерпевшей. Его проверили на психолого-психиатрической судебной экспертизе. Установлено, что он страдает психическим расстройством и нуждается в применении принудительного лечения», — говорится в сообщении представителей Следственного комитета. На пермяка следователи собрали необходимые доказательства по факту преступления. Уголовное дело направлено в суд, уточнили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Перми жестоко убивший и ограбивший женщину оказался психически больным. Это было установлено в результате экспертизы. Информация об этом опубликована в telegram-канале представителей регионального СУ СК России. «Мужчина убил 12 сентября 2023 года жительницу Перми двумя ножами и похитил деньги потерпевшей. Его проверили на психолого-психиатрической судебной экспертизе. Установлено, что он страдает психическим расстройством и нуждается в применении принудительного лечения», — говорится в сообщении представителей Следственного комитета. На пермяка следователи собрали необходимые доказательства по факту преступления. Уголовное дело направлено в суд, уточнили в ведомстве.