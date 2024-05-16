У пермяка, который убил и ограбил женщину, нашли психическое расстройство

Житель Перми жестоко убивший и ограбивший женщину оказался психически больным. Это было установлено в результате экспертизы. Информация об этом опубликована в telegram-канале представителей регионального СУ СК России.
«Мужчина убил 12 сентября 2023 года жительницу Перми двумя ножами и похитил деньги потерпевшей. Его проверили на психолого-психиатрической судебной экспертизе. Установлено, что он страдает психическим расстройством и нуждается в применении принудительного лечения», — говорится в сообщении представителей Следственного комитета.
На пермяка следователи собрали необходимые доказательства по факту преступления. Уголовное дело направлено в суд, уточнили в ведомстве.
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Житель Перми жестоко убивший и ограбивший женщину оказался психически больным. Это было установлено в результате экспертизы. Информация об этом опубликована в telegram-канале представителей регионального СУ СК России. «Мужчина убил 12 сентября 2023 года жительницу Перми двумя ножами и похитил деньги потерпевшей. Его проверили на психолого-психиатрической судебной экспертизе. Установлено, что он страдает психическим расстройством и нуждается в применении принудительного лечения», — говорится в сообщении представителей Следственного комитета. На пермяка следователи собрали необходимые доказательства по факту преступления. Уголовное дело направлено в суд, уточнили в ведомстве.