16 мая 2024

Присяжные признали главного вора России виновным по всем статьям

СК: присяжные признали Шишкана и его банду виновными в убийствах
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Арсену Симонову в суде Центрального района. Челябинск, арест, полиция, спецсредства, наручники, задержание
Присяжные признали Олега Медведева виновным по всем статьям Фото:

Присяжные признали виновным криминального «авторитета» Олега Медведева, известного как Шишкан, и членов его группировки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Шишкан считается одним из наиболее влиятельных российских криминальных авторитетов.

«На основании собранных доказательств СК РФ присяжные вынесли обвинительный вердикт Олегу Медведеву, также известному как Шишканов, и участникам возглавляемой им организованной преступной группы. Их обвиняют в совершении убийств, бандитизма и ряда других тяжких и особо тяжких преступлений», — передает сообщение пресс-службы ведомства РИА Новости.

Ранее было объявлено, что СК России предъявил Медведеву окончательное обвинение. По данным следствия, структура Шишкана занималась убийствами и интимидацией предпринимателей в районе Раменское Московской области. Его обвинили по статьям, связанным с занятием высшего положения в преступной иерархии и созданием преступного сообщества.

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Присяжные признали виновным криминального «авторитета» Олега Медведева, известного как Шишкан, и членов его группировки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Шишкан считается одним из наиболее влиятельных российских криминальных авторитетов. «На основании собранных доказательств СК РФ присяжные вынесли обвинительный вердикт Олегу Медведеву, также известному как Шишканов, и участникам возглавляемой им организованной преступной группы. Их обвиняют в совершении убийств, бандитизма и ряда других тяжких и особо тяжких преступлений», — передает сообщение пресс-службы ведомства РИА Новости. Ранее было объявлено, что СК России предъявил Медведеву окончательное обвинение. По данным следствия, структура Шишкана занималась убийствами и интимидацией предпринимателей в районе Раменское Московской области. Его обвинили по статьям, связанным с занятием высшего положения в преступной иерархии и созданием преступного сообщества.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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