Присяжные признали главного вора России виновным по всем статьям

СК: присяжные признали Шишкана и его банду виновными в убийствах

17 мая 2024 в 00:54 Размер текста - 17 +

Присяжные признали Олега Медведева виновным по всем статьям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Присяжные признали виновным криминального «авторитета» Олега Медведева, известного как Шишкан, и членов его группировки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Шишкан считается одним из наиболее влиятельных российских криминальных авторитетов. «На основании собранных доказательств СК РФ присяжные вынесли обвинительный вердикт Олегу Медведеву, также известному как Шишканов, и участникам возглавляемой им организованной преступной группы. Их обвиняют в совершении убийств, бандитизма и ряда других тяжких и особо тяжких преступлений», — передает сообщение пресс-службы ведомства РИА Новости. Ранее было объявлено, что СК России предъявил Медведеву окончательное обвинение. По данным следствия, структура Шишкана занималась убийствами и интимидацией предпринимателей в районе Раменское Московской области. Его обвинили по статьям, связанным с занятием высшего положения в преступной иерархии и созданием преступного сообщества. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Присяжные признали виновным криминального «авторитета» Олега Медведева, известного как Шишкан, и членов его группировки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Шишкан считается одним из наиболее влиятельных российских криминальных авторитетов. «На основании собранных доказательств СК РФ присяжные вынесли обвинительный вердикт Олегу Медведеву, также известному как Шишканов, и участникам возглавляемой им организованной преступной группы. Их обвиняют в совершении убийств, бандитизма и ряда других тяжких и особо тяжких преступлений», — передает сообщение пресс-службы ведомства РИА Новости. Ранее было объявлено, что СК России предъявил Медведеву окончательное обвинение. По данным следствия, структура Шишкана занималась убийствами и интимидацией предпринимателей в районе Раменское Московской области. Его обвинили по статьям, связанным с занятием высшего положения в преступной иерархии и созданием преступного сообщества.