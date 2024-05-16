Подросток по ошибке сидевший в пермской колонии требует 100 млн компенсации

17 мая 2024 в 02:09 Размер текста - 17 +

Подросток требует компенсацию за незаконное отбывание срока в колонии (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Юный житель Башкирии, который по ошибке отсидел больше года в пермской колонии, взыскивает 100 млн рублей компенсации. Об этом рассказал адвокат подростка Виталий Буркин в своем telegram-канале. «Подросток из Уфы был взят под стражу вместе с матерью, у которой нашли наркотики. Юношу отправили в воспитательную колонию Пермского края, где он пробыл больше года. Затем его признали незаконно осужденным. Парень подал иск к государству на 100 млн рублей», — передает портал «59.RU» со ссылкой на адвоката подростка. Верховный суд Башкирии в апреле отменил приговор в отношении парня из Уфы. Оказалось, что подросток отсидел уже 474 дня, отмечает издание. Адвокат молодого человека сообщил в канале, что написал жалобу генпрокурору России Игорю Краснову и главе СК РФ Александру Бастрыкину. Ранее житель Перми взыскал с бюджета России компенсацию за незаконное уголовное преследование. Ему выплатили по решению суда 200 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Юный житель Башкирии, который по ошибке отсидел больше года в пермской колонии, взыскивает 100 млн рублей компенсации. Об этом рассказал адвокат подростка Виталий Буркин в своем telegram-канале. «Подросток из Уфы был взят под стражу вместе с матерью, у которой нашли наркотики. Юношу отправили в воспитательную колонию Пермского края, где он пробыл больше года. Затем его признали незаконно осужденным. Парень подал иск к государству на 100 млн рублей», — передает портал «59.RU» со ссылкой на адвоката подростка. Верховный суд Башкирии в апреле отменил приговор в отношении парня из Уфы. Оказалось, что подросток отсидел уже 474 дня, отмечает издание. Адвокат молодого человека сообщил в канале, что написал жалобу генпрокурору России Игорю Краснову и главе СК РФ Александру Бастрыкину. Ранее житель Перми взыскал с бюджета России компенсацию за незаконное уголовное преследование. Ему выплатили по решению суда 200 тысяч рублей.