16 мая 2024

Подросток по ошибке сидевший в пермской колонии требует 100 млн компенсации

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Подросток требует компенсацию за незаконное отбывание срока в колонии (архивное фото) Фото:

Юный житель Башкирии, который по ошибке отсидел больше года в пермской колонии, взыскивает 100 млн рублей компенсации. Об этом рассказал адвокат подростка Виталий Буркин в своем telegram-канале.

«Подросток из Уфы был взят под стражу вместе с матерью, у которой нашли наркотики. Юношу отправили в воспитательную колонию Пермского края, где он пробыл больше года. Затем его признали незаконно осужденным. Парень подал иск к государству на 100 млн рублей», — передает портал «59.RU» со ссылкой на адвоката подростка.

Верховный суд Башкирии в апреле отменил приговор в отношении парня из Уфы. Оказалось, что подросток отсидел уже 474 дня, отмечает издание. Адвокат молодого человека сообщил в канале, что написал жалобу генпрокурору России Игорю Краснову и главе СК РФ Александру Бастрыкину.

Ранее житель Перми взыскал с бюджета России компенсацию за незаконное уголовное преследование. Ему выплатили по решению суда 200 тысяч рублей.

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Юный житель Башкирии, который по ошибке отсидел больше года в пермской колонии, взыскивает 100 млн рублей компенсации. Об этом рассказал адвокат подростка Виталий Буркин в своем telegram-канале. «Подросток из Уфы был взят под стражу вместе с матерью, у которой нашли наркотики. Юношу отправили в воспитательную колонию Пермского края, где он пробыл больше года. Затем его признали незаконно осужденным. Парень подал иск к государству на 100 млн рублей», — передает портал «59.RU» со ссылкой на адвоката подростка. Верховный суд Башкирии в апреле отменил приговор в отношении парня из Уфы. Оказалось, что подросток отсидел уже 474 дня, отмечает издание. Адвокат молодого человека сообщил в канале, что написал жалобу генпрокурору России Игорю Краснову и главе СК РФ Александру Бастрыкину. Ранее житель Перми взыскал с бюджета России компенсацию за незаконное уголовное преследование. Ему выплатили по решению суда 200 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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