Пермяк через суд в разы увеличил сумму компенсации за незаконное преследование

В суде пермяк требовал взыскать за преследование 500 тысяч рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Житель Перми взыскал с бюджета России компенсацию за незаконное уголовное преследование через суд. Сумма компенсации не удовлетворила пермяка, и через апелляцию он увеличил сумму полагающейся выплаты в четыре раза, сообщается в решении на сайте Пермского краевого суда.

«Решение Мотовилихинского районного суда Перми от 30 ноября 2022 изменить, увеличив сумму, подлежащую взысканию с Российской Федерации в лице Министерства финансов РФ за счет казны в пользу Коряковцева А. С. компенсации морального вреда с 50 000 до 200 000 рублей», — говорится в решении. Пермяк рассчитывал на компенсацию в размере 500 тысяч рублей.

На пермяка в 2021 году было заведено уголовное дело о незаконной вырубке лесов. Как к обвиняемому к нему были применены соответствующие меры: наложен арест на авто и запрещено покидать место жительства. Позже дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Во время уголовного преследования пермяк испытал сильный стресс, что послужило появлению у него новых заболеваний. Тогда истец обратился в суд с требованием возместить моральный ущерб. Районный суд постановил взыскать 50 тысяч рублей за незаконное преследование. Краевой — 200 тысяч рублей.