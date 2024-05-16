Что будет с рынком такси в ЯНАО после запрета иностранцам работать в сфере перевозок

Правительство ЯНАО запретило привлекать иностранных граждан на работу водителями такси, пассажирского и грузового транспорта. Какие изменения могут произойти и как они повлияют на рынок такси и перевозок в округе URA.RU рассказали эксперты.
"Главы субъектов РФ имеют право квотировать рабочие места. Если принимается решение ограничить количество иностранных граждан в сфере перевозок, значит отсутствует дефицит рабочих рук и такие меры допустимы. Основной трудностью с водителями-иностранцами является отсутствие обмена данными со странами СНГ по части водительских прав. Нет законной возможности проверить был ли ранее лишен прав иностранный гражданин или по его вине случались серьезные ДТП", - рассказал агентству общественный эксперт в сфере такси Владимир Герасименко.
По мнению специалиста, необходимо проводить работу с иностранцами, обучать их особенностям вождения в городе, правилам, знаниям городских объектов, прежде чем они сядут за руль и будут перевозить пассажиров. Федеральный закон № 580 о такси четко регулирует деятельность перевозчиков, однако зачастую агрегаторы находят различные уловки и допускают за руль непроверенных и некомпетентных водителей.
Эксперты, представляющие агрегаторов такси, пояснили, что запрет в ЯНАО может на определенное время вызвать повышение цен на услуги перевозчиков до 10-15% из-за нехватки водителей. По их мнению, власти округа изучили положение дел на рынке пассажирских перевозок прежде, чем вводить запрет, так что на Ямале не ожидается серьезного дефицита водителей.
Запрет на прием иностранцев в сферу перевозок вступил в силу в ЯНАО. Компаниям-перевозчикам необходимо будет в течение двух месяцев сократить численность трудоустроенных мигрантов. Причинами запрета называются регулярные жалобы ямальцев на грубое поведение, нарушения ПДД и плохое состояние автомобилей у иностранных водителей.
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